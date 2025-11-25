南科考古館新特展結合考古研究與多媒體互動 多角度認識牙齒故事
▲臺灣史前文化博物館長蔡政良、南科管理局主秘官嘉明、南市文資處組長許書維等聯合為南科考古館新特展揭幕。（記者李嘉祥攝）
國立臺灣史前文化博物館南科考古館全新特展《牙齒知多少：全糖市的神秘面具》25日由幼兒園學童以牙齒頭套與牙刷道具演出〈刷牙歌〉揭開序幕；國立臺灣史前文化博物館長蔡政良、國家科學暨技術委員會南部科學園區管理局主任秘書官嘉明、臺南市文化資產管理處組長許書維、善化國中吳旭泰、新市區公所主任秘書趙婉蘭、安定區南安國小校長呂麗蓉均出席開幕儀式，歡迎大家來認識牙齒的故事。
「全糖市的神秘面具」以虛構城市「全糖市」為舞台，呼應臺南在台灣糖業史中的地位，也融入近年在網路間流傳的「全糖市」文化意象，以偵探推理為敘事主軸，觀眾以「小小臼齒偵探」視角走入展場，跟著線索逐步揭開市長夫人長期以來不願公開的秘密；故事中的「面具」象徵牙齒在修補或重建後樣貌，提醒面對口腔狀況不需感到壓力，理解牙齒並持續照護才是維持健康的關鍵。
蔡政良館長表示，牙齒承載著古代生活的線索，從飲食、文化到生態變化都能一一讀出；本次展覽以牙齒為主題，結合故事敘事、考古研究與多媒體互動裝置，帶領觀眾從多角度認識牙齒在生活、文化與歷史中的重要性，透過故事與推理解謎方式呈現牙齒的知識與文化意義，讓兒童能從互動中理解口腔健康的重要性，也期盼大小朋友建立正確牙齒照護觀念。
官嘉明主任秘書說，南科是全球重要的高科技基地，而考古館為此地保留下文化與歷史的深度脈絡，他肯定牙齒主題展在考古與教育上的價值，也期盼透過展覽讓更多民眾認識南科的多元面向。
南科考古館指出，此次展覽內容涵蓋牙齒的結構、功能、文化以及考古材料等多面向知識，觀眾可透過大型牙齒模型與互動遊戲認識牙齒的型態與用途；在「牙齒故事館」中，觀眾可認識世界各地的換牙傳說，並透過展件了解如何從牙齒判讀年齡等基礎知識；並於「牙齒博物館」認識史前臺灣的拔牙習俗、牙齒鑿刻紋飾，以及包括穿孔豬牙與鯊魚牙在內的牙齒飾品，進一步理解牙齒在人類文化中的象徵意義。
展場也設置角色扮演拍照區、充氣巨型牙齒與互動遊戲等裝置，讓大小朋友在輕鬆情境中學習知識，並能透過「潔牙大會操」影片與溫感互動體驗公認有效的貝氏刷牙法，從刷牙角度、步驟到容易忽略的清潔盲點皆以生活化方式呈現，協助兒童與家長建立正確的口腔保健觀念；另展場中的「偵探筆記」與「謠言追追追快報」單元也將協助觀眾破解常見迷思，讓參觀者能更了解自己與生俱來的「牙齒身分證」。
