南科贊美酒店將於跨年夜舉辦長達402秒的高空煙火秀和頂樓派對

贊美酒店跨年煙火秀歡迎大家一起來。（記者張淑娟攝）

記者張淑娟／善化報導

南科贊美酒店將於跨年夜舉辦長達四百零二秒的高空煙火秀和頂樓派對，讓今年的南科璀璨無比。贊美酒店指出，去年跨年煙火有二萬五千人次聚集觀賞，為了延續此跨年盛事，今年跨年加碼煙火秀秒數，同時活動內容更多元豐富。

贊美酒店表示，為迎接二０二六年到來，今年高空煙火秀將長達四百零二秒，並以百米高空花火打造年度最震撼的視覺盛宴。璀璨煙火將於倒數時刻全面引爆，帶領民眾在歡騰與浪漫中迎接二０二六年。

而想與現場一起倒數的旅客也可參加酒店頂樓主打的電音派對。今年特別邀請百大 DJ 與專業 MC接力演出，搭配高空視野與南科夜景，另酒店還推出多達五種付費派對方案，打造跨年夜最狂最熱情的狂歡場域。

跨年活動將在三十一日下午四時，由免費的跨年草地市集揭幕，集合美食小吃、文創品牌、夜市攤位及多元舞台表演，而所有民眾皆可自由參加戶外市集，享受南科跨年限定的熱鬧氛圍與儀式感。總經理郭哲甫表示，期望跨年煙火秀和草地市集，可以帶動區域觀光能量、活絡地方商圈，讓南科園區與周邊居民無需遠行，就能參與規模盛大的跨年慶典。