南科辦AI賦能人資交流會 開啟人資創新與企業轉型新思維

▲南科管理局攜手國家高速網路與計算中心及南科產學協會舉辦AI賦能人資交流會暨期末成果發表，第一排左三為南科管理局副局長林秀貞。（記者李嘉祥攝）

為回應南科企業人才需求，國家科學及技術委員會南部科學園區管理局持續推動「人才培訓暨產學合作計畫」，5日攜手國家高速網路與計算中心及南科產學協會舉辦「AI賦能人資交流會暨期末成果發表」，邀產學研專家實務分享，與南科企業人資代表一起探討如何運用AI工具優化人力資源管理，協助企業因應數位轉型浪潮，開啟人資創新與企業轉型的新思維。

此次活動吸引多家南科企業及周邊產業先進，以及成功大學、高雄科大、長榮大學、崑山科大等校代表共80餘人參與，現場互動熱絡。會中分享「114年度人才培訓暨產學合作計畫」執行成果，內容涵蓋盤點企業人才需求、推動人才培訓課程、促進人才媒合及深化產學合作等重點，透過整合園區與學研資源，協助企業辦理內外部培訓課程，並針對新設園區開設人才儲備課程，辦理多元豐富的人才交流活動，建立完整的人才培訓體系；南科管理局亦持續辦理「人才培育計畫」及「新興科技應用計畫」，透過獎補助資源鼓勵企業與學校深度合作，強化人才來源與產業鏈結，為南科企業打造多元永續的人才供應網絡。

因應AI帶動百工百業趨勢，活動中也以「AI賦能人資」為主題，聚焦生成式AI與大數據在人力資源管理的應用。國家高速網路與計算中心李柏毅組長介紹AI算力中心的服務量能；長榮大學人工智慧研究中心楊珮菁主任說明AI如何協助企業招募、績效考核與學習發展中導入智能分析；遠傳電信總經理辦公室暨人力資源管理群李明益協理以數位轉型為題，剖析策略調整與組織升級實務；群創光電智能創新自動化處張幼銘處長分享AI應用於人資管理的經驗，展示導入AI工具強化決策的成果。

南科管理局長鄭秀絨及副局長林秀貞表示，南科橫跨嘉義、臺南、路竹、橋頭、楠梓及屏東等六大園區，營業額年年攀升，已居全台三大科學園區之冠，園區企業人才需求不斷增加，管理局長期重視人才培訓及產學合作，除持續辦理「人才培訓暨產學合作計畫」，成為南科產學合作的重要橋梁，也會持續與南科產學協會合作，結合AI技術與產學資源，為南科企業打造多元人才解方，帶動園區永續發展。