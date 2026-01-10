南科迎曦音樂節結合美景與戶外舞台 打造熱血音樂饗宴

南科迎曦音樂節於迎曦湖南側移置台灣燈會主燈草坪區盛大登場，結合自然美景與戶外舞台氛圍，以重磅卡司打造最熱血音樂饗宴。（記者李嘉祥攝）

為擴大新市區周邊觀光動能、帶動地方產業發展與旅宿市場成長，臺南市政府觀光旅遊局與國家科學及技術委員會南部科學園區管理局合作，將於1月24日下午3時至晚間9時舉辦「2026南科迎曦音樂節」，在南科迎曦湖南側移置2024台灣燈會龍來台灣主燈草坪區盛大登場；觀旅局也率先公布演唱會卡司陣容，當天還有特色市集、燈光秀及親子互動，邀全國民眾相約迎曦湖畔，在迷人夜色與豐富多元音樂演出中感受最熱血、最療癒、最具感染力的音樂饗宴。

市長黃偉哲表示，南科是重要的高科技產業基地，新市區及周邊區域也有許多觀光景點，此次活動結合迎曦湖自然環境與戶外舞台氛圍，希望透過音樂節活動形式，吸引更多人來此認識市區古蹟美食、濱海生態與山區泡湯以外的玩法，歡迎全國民眾1月24日到新市享受音樂、共度美好時光。

觀旅局長林國華說，南科迎曦音樂節不僅是音樂盛會，更是展現在地文化魅力與觀光資源的重要平台，期盼透過多元音樂形式吸引不同年齡與族群參與，民眾在欣賞演唱會之餘，也能在迎曦湖畔的景色中，留下專屬臺南的城市記憶。

林國華局長出，今年演唱會卡司集結跨世代、跨曲風重量級與人氣藝人，包含來自臺南的Akuba Funk樂團、擅長炒熱現場氣氛的DJ Swallow妖嬌、新世代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈饒舌代表草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，並由金曲歌王蕭煌奇深情嗓音壓軸獻唱；也推薦民眾白天可先順遊周邊景點，到國立臺灣史前文化博物館南科考古館、樹谷園區、樹谷生活科學館及樹谷農場，以及鄰近新化老街、虎頭埤風景區、大坑休閒農場等，晚間聽音樂會，體驗結合音樂、文化與觀光休閒的親子輕旅行。