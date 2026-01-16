南科迎曦音樂節 1/24展演

南市副市長葉澤山、南科管理局長鄭秀絨、觀光旅遊局長林國華、新市區長張榮哲邀請民眾來體驗結合音樂、親子、觀光與在地產業的音樂節。（記者李嘉祥攝）

為擴大南科迎曦湖周邊觀光動能及帶動地方產業與旅宿市場，臺南市政府觀光旅遊局與南部科學園區管理局廿四日將於新市區迎曦湖南側草坪舉辦「二零二六南科迎曦音樂節」，昨（十六）日並於市府舉辦宣傳會，副市長葉澤山、南科管理局長鄭秀絨、觀光旅遊局長林國華、新市區長張榮哲邀請民眾走進新市，體驗結合音樂、親子、觀光與在地產業的音樂節。

葉澤山副市長表示，南科是科技產業重鎮，周邊並有南科考古館、樹谷園區、虎頭埤風景區與新化老街等觀光資源；「南科迎曦音樂節」結合迎曦湖自然環境，白天有親子活動、夜晚有音樂演唱會，並可欣賞「龍來台灣」燈光秀展演，有助於延長停留時間、促進在地消費。

林國華局長說，南科周邊的新市、善化、安定及新化區去年一至十一月旅宿住用率相較前一年同期成長約四點五四%，此次活動特別串聯四區廿四家旅宿業者，入住可獲得活動專屬兌換券換取專屬小禮，前百名兌換者並加碼送市集券；活動現場有主題式氣墊城堡、大型泡泡派對、樂團演唱、天馬戲劇團歡樂小丑秀及親子大地遊戲，讓大小朋友在迎曦湖畔的自然綠意中盡情玩樂。

鄭秀絨局長指出，南科是全球唯一有博物館的科學園區，去年產值已超過竹科及中科園區總和，展現傲人科技實力，期望明年能突破三兆元，卅一日並將舉辦卅週年園慶暨集團結婚，也感謝市府也於園區設置許多YouBike站點；活動當天現場超過四十個特色市集與餐車美食，還有文創手作，歡迎踴躍參與。