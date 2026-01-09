南科迎曦音樂節 1/24 台南新市熱力開唱

為活絡新市區及周邊觀光動能，並結合音樂與城市行銷推廣台南多元旅遊風貌，台南市觀旅局攜手國家科學及技術委員會南部科學園區管理局，共同舉辦「2026南科迎曦音樂節」。活動將於1月24日下午3時至晚間9時，在南科迎曦湖南側草坪區盛大登場，邀請全國民眾在湖畔美景中，享受一場充滿能量與感動的音樂饗宴。

圖說：迎曦湖畔戶外舞台結合燈光與音樂演出，吸引大批民眾共度熱血夜晚。(圖片來源/台南市觀旅局提供)

本屆音樂節卡司陣容橫跨世代與曲風，包括來自台南的Akuba Funk樂團、氣氛製造機DJ Swallow妖嬌、新生代搖滾樂團傻子與白痴、嘻哈團體草屯囝仔、實力派歌手李千娜、人氣樂團芒果醬，以及由金曲歌王蕭煌奇擔任壓軸演出，以深情嗓音為活動畫下完美句點。

圖說：金曲歌王蕭煌奇將擔任2026南科迎曦音樂節壓軸演出。(圖片來源/台南市觀旅局提供)

觀光旅遊局表示，迎曦音樂節不僅是一場演唱會，更是一場結合自然景觀、在地文化與觀光資源的城市活動。迎曦湖畔開闊的視野與戶外舞台氛圍，讓民眾在欣賞音樂之餘，也能感受南科園區獨特的城市風景與休閒魅力。

此外，主辦單位也鼓勵民眾白天順遊周邊景點，如南科考古館、樹谷生活科學館、樹谷農場、新化老街、虎頭埤風景區及大坑休閒農場等，規劃一趟結合音樂、文化與親子旅遊的輕旅行行程。

配合城市觀光推廣，凡於台南店家消費滿50元，即可參加2025台南購物節抽獎活動（至3月1日止），有機會獲得百萬名車、3C家電、飯店住宿券及現金等好禮。相關活動資訊可至「台南旅遊網」及「台南旅遊」臉書粉絲團查詢。

