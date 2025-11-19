南科電子大廠與慈濟合作 響應蔬食餐盒

南科電子大廠，多年來與慈濟合作，推廣素食，這次他們想要替花蓮及宜蘭災區付出心力，特地請慈濟志工製作出蔬食餐盒，不僅推素給員工，還能愛心響應災區。

慈濟志工 白美容：「素食的餐盒鼓勵員工，對募心募愛，我們來給受災鄉親一點溫暖。」

有科技大廠主動接洽推素，志工努力搖鍋鏟，如同手拿魔法棒。慈濟志工 黃秀菊：「照燒豆包較有蛋白質，我們的純麥香條也是純蛋白質。」

社區志工 黃茲棻：「今天來就是小黃瓜，跟(素)火腿 跟切壽司，我今天來這樣子，這是我最喜歡做的工作。」

廣告 廣告

所有營養素都顧到了，為蔬食點妝，還有人手骨折也要來。

慈濟志工 李淑惠：「在浴室摔倒骨折，現在有裝鐵片 不太好，出來做就對了，做一做比較快好。」

每道料理精緻又養生，一格一道菜，350個九宮格飯包，推素又賑災。餐盒一送到科技公司，大家迫不及待，手機先吃。

「真的把我們胃口養壞了，以後大家沒有這樣沒辦法(吃)，超讚的 哇 真的很讚，我一個人可以吃兩個。」

聯電公司員工 孫蓓玟：「其他的同事學姊們都跟我說，一定要訂購這個蔬食餐盒，因為他們說這個真的非常好吃，跟我們想像的素食完全不一樣。」

「素食界的天花板，真的，真是素食界的天花板，我立刻去分給同仁。」

聯電公司員工 楊雅婷：「每次看到慈濟師兄師姊，端出來的菜色，就是跟一般外面店家完全不一樣，都會讓人非常的期待。」

聯電公司部經理 陳文玟：「我覺得大家在用到這份餐點時候，也會想到災區災民的辛苦。」

聯電公司資深祕書 楊純美：「可以有捐款再加上推素，這個兩個一起並行。」

呷菜的同時，也為災區送上實質的溫暖，蔬食飯包一舉兩得，善效應無限擴大。

更多 大愛新聞 報導：

企業共善健康守護 中美醫藥送愛光復

