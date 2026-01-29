南科高雄園區這條聯外幹道翻新 員工上下班更安全

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市工務局道路養護工程處今(29)日宣布，南科高雄園區聯外幹道永安保興二路，近期全面翻新完工，將有助提升員工通行安全與產業運輸效率。

保興二路連接台1線、台17線，並串聯國道1號高科交流道，是南科高雄園區、允成工業區、永安工業區及岡山工業區的重要聯外道路。自104年底拓寬後，承受大量物流運輸，大型貨車長期輾壓，導致路面龜裂與不平整情況逐年加劇。

為增進南部科學園區高雄園區的聯外通行品質，高市府獲內政部國土管理署經費補助，將園區周邊永安區保興二路以改質瀝青搭配轉爐石，完成約15000平方公尺路面刨鋪，改善經費約1100萬元，已於近期完工，有效強化地區通勤往來與產業運輸動能。

道工處指出，此次改善工程採用具高彈性、抗裂性能佳的改質瀝青混凝土，並以高強度、耐磨耗的轉爐石取代部分骨材，提高路面抗車轍及承載能力，使鋪面更加平坦耐用。改善後的路況獲居民肯定，永安區保寧里里長陳文印表示，大型貨車通行時，不再像過去般跳動，行車舒適度明顯提升。

道工處補充，轉爐石為煉鋼過程的副產品，再利用於道路鋪設，不僅能延長道路壽命及降低維修成本，也有助減碳，符合循環經濟與淨零轉型方向。市府未來將持續爭取中央資源，視各地需求選用適合材料進行道路改善，提升整體道路安全與永續性。

