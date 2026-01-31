南科30周年慶 卓揆讚台灣產業聚落經驗全球肯定

行政院長卓榮泰今天(31日)出席南科30周年慶暨集團結婚活動，面對少子化危機，他打趣感謝南科孕育出數百對新人解決「國安問題」。卓榮泰並表示，台灣現在有主導世界科技力量的高科技產品，而產業聚落經驗更是讓國外紛紛來學習，台灣真的因此走向全世界。

行政院長卓榮泰31日出席南部科學園區30周年慶暨集團結婚活動，他說自己上任以來第一次有機會參加集團結婚，非常開心，他感謝南科不僅孕育高科技人才與產業，也孕育包括這次66對共數百對新人，用護國群山的力量解決「國安問題」。

卓榮泰表示，根據主計總處最新統計，台灣去年第四季的經濟成長率達到12.68%，是35年來最高；去年整年的經濟成長率也達到8.63%，是15年來最高，完全超越亞洲四小龍。國人的人均GDP所得今年也達到3萬9,477美元，已非常接近賴清德總統提出的4萬美元目標。

卓榮泰指出，30年前南科所在地還是一片片甘蔗園，現在變成一片片晶圓，台灣從竹科累積的產業聚落經驗不僅帶動產業發展，更讓台灣走向全世界。他說：『(原音)如果沒有從1980年竹科開始，我們不可能累積這麼強大經驗，而今天這個台灣產業聚落經驗，不僅在台灣，全世界都在看，連台、美雙方談判，美國都希望我們把產業聚落經驗能夠到美國去服務我們廠商。所以各位，台灣真的要立足台灣、走向全世界了，大家加油。』

卓榮泰也提到政府推出許多政策鼓勵新人結婚生子，例如「0-6歲國家一起養」，孩子是不論是自己帶、找保母或送托育中心都有補助。他也勉勵今天結婚的新人們在「軟體生產」上也要有百分百的良率，為台灣生出優秀的下一代，並用經營園區的精神經營幸福家園。他祝福這些新人在政府各項政策陪伴下搭上幸福列車。展開新的人生旅程。