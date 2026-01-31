南科30周年 66對新人互許終生

南科園區創園30周年，有66對新人參加集團結婚，現場充滿幸福的氛圍。（洪榮志攝）

全台科學園區產值龍頭南科園區創園30周年，行政院長卓榮泰1月31日出席園慶活動時，首度為參加集團結婚的66對新人見證幸福。他表示，南科現址的晶圓是台灣邁向世界、主導世界科技力量的高科技產品，很高興見證新人集團結婚，完成人生重要里程碑，象徵南科不僅孕育高科技產業，也是孕育幸福的所在。

卓榮泰指出，據主計總處最新統計，台灣去年第四季經濟成長率12.68％，寫下35年來新高紀錄；去年全年經濟成長率也更正為8.63％，創下15年來最高峰，已超越亞洲四小龍其他成員。去年國人人均GDP也達到3萬9477美元，全國半導體產值更由5.3兆元大幅成長至6.5兆元，推升全國整體GDP至28兆元。

卓榮泰認為，全世界都在關注台灣的「產業聚落」經驗，甚至在台美談判中，美方也積極爭取台灣將此一成功模式帶到美國，協助當地台商，足見台灣產業已真正實現「立足台灣、走向世界」。

談及未來的展望，卓榮泰更強調，行政院從民國113年起提出10年3000億元的「晶創台灣方案」，目標培養更多AI人才，引進更多IC產業，取得先進技術領先地位，吸引更多國際資金和大廠，讓所有科學園區均能蓬勃發展。此外，政府今年編列311億元「AI新十大建設」，盼將台灣從硬體製造提升至軟體登峰。

對於現場66對集團結婚新人，卓榮泰也風趣地說，南科不僅是「科技搖籃」，更是「愛情溫床」。南科孕育高科技人才，也創造許多家庭的幸福，這正是世代永續的基礎。

目前政府已編列1136億元預算推動「0到6歲國家一起養」政策，透過托育補助與資源挹注，要讓年輕一代「願意生、養得起」。他更勉勵新人要以「經營科學園區」的精神來精進家庭生活，讓幸福感與經濟產值同步起飛。