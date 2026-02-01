南科30園慶66對新人完成人生大事 卓榮泰：政策助敢婚、願生、樂養 5

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台南報導

行政院長卓榮泰昨（31）日赴台南出席南部科學園區30周年園慶暨集團結婚活動時表示，在南科30週年時，66對新人齊聚南科舉辦婚禮，別具意義。我國隨產業科技發展，經濟成長斐然，2025年國家GDP突破28兆元，全年經濟成長率達8.63%，為15年新高。為讓全民共享經濟成長果實、減輕人民負擔，政府推出政策，協助婚育族群敢婚、願生與樂養。

「南科不僅是我國科技搖籃，培養國家高科技人才及產業，也促成無數佳偶。」卓榮泰指出，這是他擔任行政院長以來，第一次出席集團婚禮活動，在南科30週年園慶時，66對新人在南科完成人生大事，別具特別意義。他也提醒，科技製造首重不斷電系統設備，希望新人也能不斷電的互相關懷，以認真工作精神經營家庭，祝福所遇問題都如擁有晶片功能解決，讓家庭也成愛情與幸福的聚落。

卓榮泰表示，在大喜之日，他要公布另一件喜事，行政院主計處於昨日公布我國去年第4季經濟成長率12.68%，為35年來最高；2025年全年經濟成長率達8.63%，15年新高，居亞洲四小龍之冠；國人人均GDP在去年達到39477美金，接近賴清德總統今年設定的4萬美金目標。另去年國家GDP突破28兆元，這是一項非常大的成就，而這成果部分來自南科工作夥伴，因為台灣半導體產值已從前年5.3兆元，成長至去年6.5兆元。

「南科從30年前至今，取代甘蔗園甘蔗，促使我國邁向世界的是晶圓等高科技產品。」卓榮泰進一步說，從1980年新竹科學園區成立開始，台灣累積強大的產業聚落經驗，因此台美對等關稅談判時，我國提出協助美國形成產業聚落，推進雙方企業在美投資的長遠發展。2024年開始，政府提出許多計畫，包括10年3000億的「晶創台灣方案」，目標培養更多AI及半導體人才、擴大引進更多IC產業，取得先進技術的領先地位，吸引更多國際資金、國際大廠來台，讓所有科學園區均能蓬勃發展。此外，政府今年編列311億元「A I新十大建設」，盼將台灣從硬體製造提升至軟體登峰。

卓榮泰指出，因為擁有經濟成長、科技成長，政府得以讓全民生活改善、減輕人民負擔，例如「0到6歲國家一起養」托育政策及青年婚育租屋協助在今年編列1136億，集團婚禮的新人均能受益。第一胎在家照顧，政府補助5000元；送托公共化托育機構，補助7000元；與政府簽約的準公共保母或托嬰中心，補助1萬3000元，第二胎以上再加碼。政府與新婚與育兒家庭站在一起，用政策協助婚育族群敢婚、願生與樂養。

