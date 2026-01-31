南科30年！從甘蔗田到全球半導體重鎮 台積電秦永沛談當年關鍵決定

【記者呂承哲／台北報導】南部科學園區歷經三十年發展，從一望無際的甘蔗田，已成為全球先進半導體與AI產業的重要基地。國家科學及技術委員會南科管理局30日於大臺南會展中心舉辦「南科30．共好前行交流活動」，行政院顧問李孟諺、經濟部政務次長何晉滄、海洋委員會常務副主委吳欣修及地方政府代表出席，回顧南科三十年產業成長軌跡，並展望大南方新矽谷與AI產業未來布局。

國科會主委吳誠文表示，南科自創立以來由小而大，逐步發展為全球半導體與AI產業關鍵基地。面對以AI為核心的新一波科技浪潮，政府正推動「AI新十大建設」，以半導體作為產業引擎、AI為關鍵驅動力，加速臺灣邁向智慧科技島，南科亦將在大南方新矽谷發展中持續扮演核心角色。

南科管理局局長鄭秀絨指出，在企業長期投資深耕，以及中央與地方政府、產學研醫合作下，南科產值持續成長。自2005年產值突破3,000億元以來，經過近20年累積，2025年產值預估已接近3兆元水準，顯示南科已成為臺灣科技產業的重要支柱。

活動中亦舉行「功在南科」頒獎儀式，頒發南科磐石獎、卓越成長獎、創園先鋒獎及永續成長獎，表揚不同發展階段中，對園區建設與產業發展具關鍵貢獻的企業。

台積電執行副總經理暨共同營運長秦永沛以「南科三十 台積同行 共創輝煌」為題分享指出，台積電早年進駐南科設立晶圓六廠，為當時全球最大八吋晶圓廠，該項投資也讓國際開始關注南科發展。作為首批進駐企業之一，台積電持續投入先進製程建設，不僅強化臺灣半導體產業競爭力，也展現南科長期累積的產業量能。

當天活動吸引近400位產官學研醫代表參與，共同見證大南方新矽谷逐步成形的重要里程碑。南科指出，未來將持續推動高科技產業發展與生態永續並行，透過強化園區韌性、深化在地連結，打造宜居宜業科技環境，並與產業界攜手迎向下一個三十年發展。

台積電秦永沛共同營運長專題演講，表達台積電與南科共好同行的決心。南科管理局提供

