南科A至O區徵公告倒數二週 南市地政局呼籲儘速申請抵價地與補償費匯款

南科A至O區徵公告倒數二週，南市地政局呼籲地主儘速申請抵價地與補償費匯款，越早申請越能確認資料正確性，減少補件情形。（記者李嘉祥攝）

▲南科A至O區徵公告倒數二週，南市地政局呼籲地主儘速申請抵價地與補償費匯款，越早申請越能確認資料正確性，減少補件情形。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府推動的「南科特定區 A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」已經正式公告，公告期間至12月16日止，此次徵收涉及超過2000名所有權人，市長黃偉哲特別提醒地主，抵價地申請與補償費匯款作業均已進入倒數階段，請儘速完成送件，以避免截止日前湧現大量人潮。

黃偉哲市長表示，南科特定區擴大開發是南臺灣高科技產業鏈重要推手，不僅有助強化半導體及科技產業的布局，也能帶動地方發展與就業機會；市府將秉持公開透明、公平合理、便民高效原則推動徵收作業，保障每位地主權益。

廣告 廣告

地政局長陳淑美指出，此次徵收因涉及超過2000名地主，預期截止日前會出現辦理高峰，特別提醒抵價地與匯款申請時間皆僅剩最後二週，請地主務必儘早辦理，以免壓線集中於最後幾日造成長時間排隊。

陳淑美局長也進一步說明，若地主若選擇領回土地，必需於12月16日前完成申請領回抵價地，為服務遠程地主及避免久候，鼓勵地主優先採用郵寄方式辦理；若地主欲現場辦理，可於週一至週五上班時間至善化南科專案辦公室，身辦，審查採「即到即審」，越早申請越能及早確認資料正確性，減少補件情形。

陳淑美局長強調，為提升效率與防範詐騙，市府提供補償費匯款服務，地主於12月12日送件或郵寄至新營民治市政中心，經審核無誤後，補償費將於公告期滿後15日內（預計12月底前）匯入本人帳戶，建議優先選擇匯款以確保安全，市府也會持續提供協助，讓區段徵收作業順利進行。