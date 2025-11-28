南科ABCDENO區段徵收公告12/16截止 南市府呼籲儘速申請抵價地與補償費匯款





臺南市政府推動「南科特定區



A、B、C、D、E、N、O 區段徵收計畫」已正式公告，公告截至12月16日止。由於此次徵收涉及超過2,000名所有權人，市府特別提醒地主，抵價地申請與補償費匯款作業均已進入倒數階段，請儘速完成送件，以避免截止日前湧現大量人潮。

市長黃偉哲表示，南科特定區的擴大開發是南臺灣高科技產業鏈的重要推手，不僅有助強化半導體及科技產業的布局，也能帶動地方發展與就業機會。市府將秉持公開透明、公平合理、便民高效的原則推動徵收作業，保障每位地主的權益。

地政局長陳淑美指出，因涉及超過2,000名地主，預期截止日前會出現辦理高峰。她提醒，抵價地與匯款申請時間皆僅剩最後兩週，請地主務必儘早辦理，以免壓線集中於最後幾日造成長時間排隊。

地政局表示，地主若選擇領回土地，必需於12月16日前完成申請領回抵價地。市府為服務遠程地主及避免久候，鼓勵地主優先採用郵寄方式辦理。郵寄地址：臺南市政府地政局區段徵收科（新營區民治路36號）。倘地主欲親自現場辦理，申請地點位於善化南科專案辦公室（善化區中山路377號2樓），服務時間：週一～週五 9:00–12:00、13:30–17:00。

