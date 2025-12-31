南竿四維生態園區可賞「西尾夕照」 (圖)

許多台灣人喜歡趁著冬季到日本滑雪，然而有趣的是，根據日媒調查，隨著冬季來臨，台灣顯然成為日本遊客心中的旅遊勝地。日媒報導指出，台灣憑藉「高CP值物價」與「舒適宜人氣候」，在12月成為日本人海外旅遊的首選目的地。台灣不僅飛行距離近，交通便利，還能以低廉的消費享受優質的旅遊體驗，成功建立起「近、便宜、高品質」的形象。

中時財經即時 ・ 14 小時前 ・ 發起對話