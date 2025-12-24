南竿鄉長拚連任 對手年後明朗

連江縣地理位置特殊，經歷戰地政務與軍管時期，縣政府管轄4鄉5島，其中南竿鄉為面積最大、人口最多的行政區，同時是縣治所在地，更是深藍的鐵票區。民國111年，原任南竿鄉公所祕書林志東投入地方公職人員選舉，勝選取得南竿鄉長席位，如無意外，他勢必尋求連任，目前尚未傳出明確競爭者，預計明年農曆春節前後將趨明朗。

連江縣有南竿、北竿、東引及莒光4鄉，南竿鄉是縣治所在，面積最大、人口最多的行政區，自從馬祖南竿機場興建完成，南竿成為馬祖地區交通、政治、經濟、教育及文化中心，全縣生活機能最便利的地區。根據統計，截至114年11月，南竿鄉總計有7628人。

現任鄉長林志東行政資歷完整，曾任連江縣府建設局農林課長、觀光局觀光課長、大陸事務課長、南竿鄉公所祕書等職務。前任鄉長陳振國因連任2屆，依法屆滿卸任，林志東初試啼聲，最後以2255票比2229票擊敗同黨對手勝選。

地方人士分析，因馬祖地理位置特殊，加上人口少的緣故，鄉親們非常團結，素來重視同鄉、同事、同學、同姓與同宗「五同」關係，必將是影響選戰關鍵因素。馬祖林姓宗親會今年3月16日正式成立，林志東也是林姓宗親會成員，而林姓是馬祖第二大姓，加上還有現任優勢，必定尋求連任。

地方人士說，馬祖地區長期為國民黨優勢選區，本屆南竿鄉長選舉已是「黨內互打」，不排除下屆仍是內戰，距離投票時間剩下不到1年，目前林志東的主要對手尚未浮出檯面，而他任內積極推動減量紙箔焚燒、改善生命園區設施、提升社福效能、整頓市場環境，皆取得具體成效，情勢最快預計將在明年春節明朗化。