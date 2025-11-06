南竿1男子情緒失控下海 警方及時勸阻救回一命

（中央社記者潘欣彤連江縣6日電）馬祖南竿清水村1名男子，日前疑似因情緒失控，於深夜闖入國家級的清水重要濕地，並於狂風暗流中下海前進，警方獲報後及時派員勸阻，男子最後配合警員上岸，送醫診治後無大礙。

連江縣警察局今天發布新聞稿指出，日前接獲報案，指南竿鄉清水村1名男子，於家門前失控大吼，南竿警察所警員到場了解時，男子一時情緒激動，當場脫去上衣，並快步走向清水重要濕地堤防外沙灘。員警察覺有異，立即通報救護單位到場支援，一邊勸男子上岸，一邊密切注意其安全。

警方表示，警員雖婉言勸說，但男子仍一度僵持不下，甚至不畏馬祖秋季狂風，持續走進夜晚的海水中。所幸在警方耐心勸告後，男子最終配合警方，自行回頭走上岸，並經救護車送連江縣立醫院救治，目前已無大礙。

警方說明，該男子因家庭糾紛目前與子女分居，疑似因酒後心情不佳，才在家門口大吼，以及走進海中等情緒失控行為。

連江縣警察局透過新聞稿強調，員警於勤務時發現民眾遭遇危難或需要，能在一時間發揮警察積極助人精神，及時搶救挽回民眾寶貴生命，是為善積德的最佳表現，並同時呼籲民眾珍惜生命，自殺不能解決問題。

根據連江縣政府網站資料，清水重要濕地為全縣唯一經內政部認定的國家級濕地，兼具礁岩、沙岸、泥灘，是一塊麻雀雖小卻五臟俱全的濕地樂土，刻劃出與台灣本島不同的自然景觀及生態環境。（編輯：張銘坤）1141106