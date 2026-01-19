南紡初一開賣馬年福袋 宏匯星光樂園小孩樂翻

各大百貨力推新春好康，讓大小朋友開心過年。南紡開賣馬年福袋，幸運兒有機會抽中OSIM 5感養身椅或不限航點來回機票；宏匯廣場設置兒童超愛的「霓虹星光樂園」，是讓孩子盡情放電的好選擇；誠品生活南西規畫「新春設計市集」，更打出「72小時辦年貨」滿千送百優惠。

南紡於大年初一(2/17)限量銷售268份「馬上奔騰 福運入袋」新年福袋，持會員紡卡FunCard並以現金1,000元即可購入，幸運兒有機會把頭獎市值28萬8,800元的OSIM 5感養身椅帶回家，還有台灣虎航高雄/台南不限航點來回機票、Samsung Galaxy Z Fold7 256GB、TAVO 3in1組合1套、PlayStationSlim光碟版輕薄型主機、澎湖福朋喜來登豪華港景雙人客房住宿券等大獎。

同時，1月22日至2月4日祭出新春回饋，於居家、親子指定店櫃及樂活廣場特展購滿5,000元送500元電子抵用券；大家電指定店櫃買滿1萬元送1,000元；使用中信南紡聯名卡於指定店櫃刷滿8,000元回饋200元。1月22日至25日持會員紡卡FunCard或南紡聯名卡於兩館指定店櫃消費1萬3,000元送笛音壺；1月30日至2月1日憑會員紡卡FunCard於兩館會員集點店櫃結帳滿1萬2,000元可獲會員點數900點。

宏匯廣場「霓虹星光樂園」即日起至4月6日登場，單票價格120元/1點就能大玩特玩。共有6大招牌設施，像是「海盜船」刺激感十足；在「旋轉彈跳床」盡情蹦蹦跳跳；酒紅鑲金、帶有純白滾邊的浪漫「蝴蝶旋轉木馬」，讓每位乘客成為一日公主。1月24日舉辦小朋友最期待的「超人力霸王奧米加見面會」，宇宙最強英雄和MOMO親子台哥哥姐姐將現身同樂，現場購入「萬代超人力霸王系列商品」滿1,000元即贈合影券。

誠品生活南西召集百位設計師參與的「新春設計市集」，將自1月26日起跑，網羅曾榮獲紅點設計大獎的曾頭設計，帶來可親手放入錢母、象徵啟動新年財氣的「添財迷你馬」，以及YEH & YEH將繽紛赤兔馬融入紅包等近千款收藏級馬年斗方、春聯等；1月30日到2月4日邀請「沒有文青」等6位藝術家輪流現場簽繪。

「72小時辦年貨」滿千送百活動1月30日展開，憑誠品生活南西、新店、新板、台中480單筆滿300元發票，即可參與「逗陣擲筊呷好年」，擲出「聖筊」有機會抽中迪化街搶手乾貨「李日勝」烏魚子、老字號上海菜「蘇杭365」4人套餐兌換券。

