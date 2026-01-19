南紡春節福袋 最大獎近廿九萬元

南紡福袋最大獎為市值近廿九萬元的OSIM高階按摩椅，預料將吸引民眾排隊搶購。（南紡提供）

記者林怡孜／台南報導

春節將至，台南南紡購物中心自大年初一起推出一系列應景活動，從新年福袋、街頭表演到特色展覽與市集，讓民眾在過年期間有吃有玩、熱鬧迎新年。

今年初一限量開賣二百六十八份「馬上奔騰 福運入袋」新年福袋，每份售價一千元，人人都有獎。最大獎為市值近廿九萬元的按摩椅，還有機票、手機、遊戲主機等實用好禮，預計將吸引不少民眾一早排隊討個好彩頭。當天早上十一點起，現場舞台區開放取得憑證與號碼牌的民眾可依序上台抽獎。

除了福袋，南紡也安排多場表演活動陪伴民眾過年。初一有舞獅開場熱鬧迎春，接著有創意嗩吶、泡泡秀、變臉表演及木偶戲輪番上陣，南鯤鯓代天府Q版王爺也將現身與民眾同樂，讓大人小孩都能感受濃濃年味。

春節期間，館內也規劃多項主題展覽與市集活動，包括動漫主題展、插畫展，以及集結日、韓、泰美食的屋台嘉年華，讓民眾在採買年貨之餘，也能輕鬆走逛、享受假期。

南紡表示，希望透過多元活動，讓市民在熟悉的生活場域中感受過年的熱鬧氣氛，也為新的一年帶來好心情與好兆頭。