南紡科技園區TST PARK動土 規劃投入廿一億
記者張淑娟／仁德報導
台南紡織要以「承織過往啟航科技未來」服務台南鄉親，七日在四十六公頃的仁德區，舉行「南紡科技園區TST PARK」首期開發案動土典禮，集團總裁侯博明表示，適逢南紡七十週年，為邁向百年企業，將以本業要創新、流通要擴大和科技園區要開發為南紡轉型發展的三大主軸。
南紡是台灣紡織產業的推手之一，除持續投入本業創新，以環保、科技和機能性紡品為核心外，近十多年來也布局多角化經營及啟動土地資產活化，以對抗大環境不佳所帶給產業的逆風。今年適逢南紡七十週年，南紡在土地活化上，將好好對持有的七十四公頃工業用地加以活化，而位在仁德區四十六公頃的土地，是今年南約推動資產活化的重點，也是南紡科技園區首期開發案的所在地。
七日南紡科技園區首期開發案動土典禮在鑼鼓聲和祥獅獻瑞下揭幕，預計首期規劃投資廿一億元興建一棟廠辦大樓和一棟科技園區管理服務中心，兩年內完工。侯博明表示，未來園區將以租售等更彈性方式辦理，同時也可以隨時賣，或者大企業要買斷土地，或由南紡幫忙蓋都可以，就是希望一步步創造科技園區，讓鄉親可以更多就業機會，賺不賺錢就以平常心，最主要是服務台南，凡台南需要什麼就做什麼，藉此回饋鄉親和台南，也以踏實來邁向百年企業。
此外，侯博明也指出，南科開發需要生活的購物中心，南紡就建購物中心，而集團旗下的南紡購物中心自二０一四年底開業以來，已發展成為擁有A1、A2館，總樓地板面積達七點五萬坪的購物中心，年營業額也突破百億，在台南地區百貨流通業占有一席之地。他強調，為邁向百年企業，要改變才能繼續茁壯，而南紡未來五至十年的轉型和發展主軸，將以本業創新、流通擴大和開發科技園區為重點。
