南紡購物小汽車上路 新光三越農產買透透

年末節慶氛圍濃厚，到百貨公司吃喝玩樂最有「儀式感」。南紡購物中心舉辦「迪士尼小汽車節」，除了展示「動物方城市2小汽車」、「玩具總動員30週年小汽車」外，還有TOMICA台灣特色車亮相。新光三越信義新天地A9推出「T368 城鄉物產展-島嶼風味旅行」，讓民眾一口氣買到來自各鄉鎮的特色產品。選擇在家開派對，選擇大全聯「超激省自由選配」餐點組合，每套最高能省下42元。

南紡購物中心「迪士尼小汽車節」即日起至12月29日登場，展出各式各樣的迪士尼動畫小汽車，包含「動物方城市2」、「玩具總動員30週年」等主題汽車，以及TOMICA台灣特注車款，像是55688聯名計程車、黑松聯名小汽車……等，不僅小孩喜歡，就連大人都會沉迷在小汽車的魔幻世界中。

廣告 廣告

現場同步規畫多種互動體驗，像是免費的TOMICA積木試玩區及迪士尼歡樂園遊區，設有「公主的魔法挑戰」、「CARS活塞杯障礙賽」、「迪士尼驚喜轉轉樂」等關卡，購買500元園遊券就能暢玩。物販區開賣各式車款、車組、軌道組……等商品，消費不限金額，都可以用99元加購專屬小汽車。

新光三越台北信義新天地A9導入「T368 城鄉物產展-島嶼風味旅行」，展覽期間到12月28日，共有來自全台91個程鄉鎮區、118個品牌加入促銷，不用全台跑透透就能買到來自各地的青農、小農、模範農民種植或開發的商品。打開新光三越APP還能扣點兌換現場品牌好物，像是300點可換魚香涎烏金雪磚餅、海浬寶醇鑫膠原四物飲，800點可換到甸峯生態茶園自然翠玉烏龍茶葉。

約親友到家裡開派對，不能沒有美食相伴，大全聯針對年末聖誕與跨年需求，祭出「超激省自由選配」美食方案，A區主菜自由選、B區配菜任選現折30元、C區飲料再折12元，單組最高多能省42元。主菜有炸雞歡樂桶、紐澳良烤全雞、德國豬腳切盤可選，配菜供應泰式鮮蝦沙拉、泰式氣冷雞胸沙拉、韓式炸雞甜不辣……等。

原文出處

延伸閱讀