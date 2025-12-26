南紡購物2026跨年檔期活動亮點一次看

〔記者王俊忠／台南報導〕隨著跨年腳步近，南紡購物中心從26日起至2026年1月21日推出「2026尋著光許星願」檔期，在元旦新年第一段旅程帶來滿滿亮點與好禮。活動期間祭出雙卡回饋、點數兌換、LINE Pay週週領券享優惠等多重好康，並將在2026年陸續推出超動漫研究社、Butterbear主題咖啡廳、音樂祭與親子主題活動，以繽紛活動陪伴民眾迎向全新年度、點亮2026年的美好開端。

南紡A2館1F廣場從歲末起展開一連串精彩活動，「台灣愛仙會年末特別場」於12月27日至28日登場，喜愛療癒多肉植物的民眾可別錯過。進入2026年後，首先於1月3日舉辦「經典金曲獎」，邀請知名創作歌手林隆璇與民眾一同唱響經典金曲；緊接著1月4日推出「台南購物節 青春EASY購」，帶來青春活力的購物盛宴；1月10日則由南應大、南台科大、崑山科大、華醫科大、嘉藥科大等校的熱音社共同帶來「夢光音樂祭」，以熱血樂音點燃週末夜晚；1月11日由湯姆熊年度親子兒童劇《大野狼的一天》溫馨開演，陪伴親子共享歡樂時光。

活動熱潮將於2026年1月17日至18日持續延燒，由他人視角市集帶來「眼睛大冒險 親子探險王2026」，現場亦規劃小小消防英雄體驗(17日)、小小憲兵特勤體驗(18日)。接著從1月21日至3月4日，有動漫迷引頸期盼的「超動漫研究社」將於A1館5F夢想舞台熱鬧開展，集結多元動漫元素打造專屬次文化天地；1月下旬，由CACO cafe打造的Butterbear主題咖啡廳也將於A1館1F亮相，為民眾帶來兼具視覺與味覺的新據點，以上活動內容依現場公告為準。

