南縣永續旅遊國際認證推廣說明會 線上報名

▲南投縣府推動永續國際認證推廣說明會海報。（圖：南投縣府提供）

推動南投縣觀光產業邁向永續發展，南投縣政府繼去年推動「南投永續觀光行動（NSTC）」，制定「南投永續觀光行動準則」後，進一步輔導業者強化永續國際認證相關認識與應用，將於十一月六日假雲品溫泉酒店三樓雲揚廳舉辦「一一四年南投縣永續旅遊-永續國際認證推廣說明會」，協助南投觀光業者接軌國際永續潮流，即日起開放線上報名。

縣府觀光處長陳志賢指出，本次說明會內容豐富，邀請多位專家與業界代表共同探討國際永續旅遊，由全球永續旅遊委員會（GSTC）及全台首家通過CU-GSTC全球永續旅遊認證的五星級酒店─雲品溫泉酒店，共同分享國際趨勢與實務經驗。

會中亦將詳細介紹永續認證申請流程與輔導作業，協助業者掌握認證重點及補助申請方向，透過經驗交流與案例分享，業者可掌握永續旅遊最新趨勢，提升在地永續觀光能力與競爭力，進而打造南投永續觀光的標竿品牌。

全球永續旅遊委員會（GSTC）將派員介紹國際永續旅遊發展趨勢與評估架構，協助業者掌握全球最新永續標準。雲品溫泉酒店也將分享，如何在旅宿經營中導入環保節能、社區共榮及員工福祉等面向。

觀光處表示，凡有意願申請永續國際認證的南投業者，經報名並完成申請送件者，每家最高可獲得新臺幣五萬元補助名額上限暫定五家。縣府期盼透過政策支持與專業輔導，鼓勵更多南投觀光業者提升能量接軌國際，並投入永續轉型，共同打造永續、友善、具國際競爭力的宜居城市。

活動採線上報名制，請掃描活動海報上的QRCode或表單連結https://reurl.cc/7V67WD立即報名，名額有限，歡迎南投縣內旅宿觀光相關產業業者踴躍參加，共同邁向觀光永續新里程，與縣府攜手推動南投成為永續旅遊示範縣。