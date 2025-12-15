南美二館升格 市府仍補助挨批

文化部撥用台南市美術館二館作為「台南國家美術館」，今年3月已掛牌成立籌備處。（洪榮志攝）

文化部撥用台南市美術館二館作為「台南國家美術館」，今年3月掛牌成立籌備處，但因市府明年仍編列8000萬元預算補助，市議員蔡育輝15日頭綁「抗議」布條痛批「喪權辱市」，要求毀約護市產。市府回應說，未來市府除每年可減少逾5000萬元的固定支出，有效降低地方長期財務壓力外，中央投入也將持續擴大。

據了解，文化局編列南美二館明年補助預算8000萬元，內容包含人事、典藏修復、出版展覽等費用。市議會臨時會昨天審議文化局及相關附屬單位預算時，不少議員對中央接手南美館二館後，市府財政負擔卻依舊沉重都感到不合理。

蔡育輝認為，南美二館去年各項收入5000多萬元，中央撥用後市府文化局的預算僅能節省2000多萬元，市府每年還減收5、6000萬元房屋及地價稅，今年又編列7600萬元人事預算，顯然南美館升格「好的收走、壞的留給市府」，根本是「喪權辱市」。

蔡育輝還質疑，南美館現有志工約600人，人員50餘人，但台南國家美術館成立後，人員並未隨之移撥，一館空間小、如何容納這麼多人？

市府指出，相關規畫是延續多年來議會對台南文化發展方向的關注與建議，在市府與中央充分溝通、審慎評估下，逐步形成的重要文化政策。過去南美二館的水電、設備維運、保全及公共安全等固定支出都須由市府與南美館自行負擔，二館撥用文化部後，相關營運責任將由中央承擔，市府每年可減少逾5000萬元的固定支出，並使有限資源更集中投入一館經營及城市整體文化推廣。

市府強調，未來中央在台南國家美術館典藏、研究、修復及策展等面向的投入將持續擴大，另外與台南市美術館也將採聯票制度，票務分潤機制可直接回饋南美館；南美館設立的美術科學研究中心也將持續承接國美館前輩畫家作品的修復與研究工作，創造穩定且具專業價值的收入來源。