南美二館收歸國有需負擔大筆人事費 南市議員蔡育輝抗議「喪權辱市」





中央政府擬無償將台南市南美二館收歸國有，該議題15日在文化局預算審查時引起軒然大波，市議員蔡育輝痛批中央，南美一、二館去年各項收入高達7800多萬元，南美二館升格，地方預算說省2000多萬元，其實精算後，市府反倒貼4400萬元，還不包括每年可收5、6千萬元房屋和地價稅。南美館送中央，市府今年還編列7600萬元人事預算，「好的收走、壞的留給市府」，市府這種做法根本是喪權辱市，是一樁「阿婆吹粿倒貼」的交易。

市議員蔡育輝指出，台南市有美術一、二館，土地是台南市有地，當年興建總經費19.24億元，中央補助8億元，地方配合款11.24億元，2019年開幕的南美二館還是台灣第一座行政法人美術館，周圍環繞孔廟、台灣司法博物館、林百貨、台灣文學館，六年來已成為遊客參訪和拍網美照的熱門旅遊點，中央政府說要將南美二館升格為國家美術館，今年3月籌備處風光揭牌，結果卻是「只要資產、不養人事」，民進黨中央政府置員工人事權益於何地？

蔡育輝表示，文化部長期尋覓第二座國家美術館，國民黨團當然支持推動藝術文化教育，但是中央政府的做法居然是，計畫無償撥用接收南美館二館，卻拒絕概括承受現有編制人員，不用付租金、不用負擔行政費用。南美一、二館光去年各項收入高達7800多萬元，其中大多來自南美二館，中央將金雞母拿走，加上，原本台南市政府房屋稅和地價稅也可收5、6千萬元挹注市府財源，現在收歸國有後甚麼都沒有，只留下小小的南美一館給地方經營，「好的收走、壞的留給市府」。

蔡育輝痛批，去年文化局就編列1億多元人事經費，今年又編列7600萬元預算，既然升格國有為何地方政府還要編人事經費？台南市政府應毀約護市產，南美二館土地是市府的，停車場也是市府出資興建的，結果全部都由中央以無償撥用方式接收，然後，不管80名員工和600多名志工，把人事經費全甩鍋給市府。為了台南市榮辱，他要求將相關預算延後審議，市府與中央重新談判，否則毀約護市產和員工權益，絕不跟中央政府簽這種『阿婆吹粿倒貼』的合約。

