南美二館移撥中央明年還編8000萬元補助 藍議員痛批「喪權辱市」

台南市議員蔡育輝頭綁「抗議」布條痛批，南美館升格，「好的收走、壞的留給市府」，根本「喪權辱市」，要求毀約護市產。（蔡育輝提供／洪榮志台南傳真）

台南市美術館2館撥用文化部作為「台南國家美術館」，預計明年3月成立。不過，市議會15日審查南美館預算時，部分議員對南美館人事未移撥及停車場等議題有意見，決議市府明年編列8000多萬元補助南美館的預算擱置，並延到最後再審查。市府回應相關規畫並非臨時起意，而是延續多年來市議會對台南文化發展方向的關注與建議，在市府與中央充分溝通、審慎評估下，逐步形成的重要文化政策。

市議員蔡育輝今天頭綁「抗議」布條痛批，南美館去年各項收入高達5000多萬元，移撥中央後預算雖省2000多萬元，但實質反而倒貼3000萬元，市府還損失每年可收5、6000萬元的房屋和地價稅，今年又編列8000多萬元預算，南美館升格，「好的收走、壞的留給市府」，根本「喪權辱市」，要求毀約護市產。

蔡育輝還說，南美館現有志工約600人，人員50餘人，國美館成立後，人員並未隨之移撥，一館空間那麼小，如何容納這麼多人？再者，1年約2000萬元的停車場收益，為何交由中央使用？如果這樣，不如市府自己經營。

市府指出，過去南美術館二館的水電、設備維運、保全及公共安全等固定支出，都須由市府與南美館自行負擔，年度營運成本相當可觀，二館撥用文化部後，相關營運責任將由中央承擔，市府每年可減少逾5000萬元的固定支出，有效降低地方長期財務壓力，並使有限資源得以更集中投入一館經營及城市整體文化推廣。

至於停車場屬於整體場館營運的一環，撥用後必須與營運權責一併處理；相較之下，市府不僅免除二館高額且長期的營運負擔，也透過制度化合作，引進更穩定、長遠的國家級文化資源。

市府還說，文化部今年已實際補助南美館超過2800萬元，未來隨著台南國家美術館正式運作，中央在典藏、研究、修復及策展等面向的投入將持續擴大，其整體效益遠超單一停車場的年度收益。

另外，未來台南國家美術館與台南市美術館將採聯票制度，凡入館觀眾皆可透過票務分潤機制，直接回饋台南市美術館；同時，南美館設立的美術科學研究中心，也將持續承接國家美術館前輩畫家作品的修復與研究工作，創造穩定且具專業價值的收入來源。

市府強調，尊重市議會的監督與討論，未來也將持續就相關數據與合作成果，向議會及市民清楚說明，讓社會各界理解，這並非短期帳面取捨，而是為台南下一個世代所進行的深耕文化投資。

