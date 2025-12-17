南美二館移撥中央 元旦起推優惠

南美館二館移撥中央成為台南國家美術館，南美館與南國美明年元旦起將共同推出優惠聯票，票價從原來200元調整為160元，台南市民也只要80元。（曹婷婷攝）

針對南美館二館成立台南國家美術館，副市長葉澤山（左二）17日率文化局長黃雅玲（左一）、南美館館長龔卓軍（右一）及邀請南國美籌備處主任黃宏文（右二）對外說明。（曹婷婷攝）

台南市美術館二館移撥中央，成立台南國家美術館，遭議員質疑「好康被拿走」，南國美籌備處、南美館與市府17日親上火線，強調是創造三贏，且文化部115年度編列1億4600萬元接手營運，扣除原場館營收，台南額外獲1億元挹注，南國美、南美館明年元旦起還將推優惠聯票160元，市民僅需80元，實質受惠。

副市長葉澤山、南國美籌備處主任黃宏文、南美館館長龔卓軍、文化局長黃雅玲昨天針對近日南美館二館成立南國美一事，對外說明未來營運規畫。葉澤山強調，南美館二館成為國家級美術館，是創造「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」的三贏，對台南未來美術發展有非常大的助益。

黃宏文表示，一直以來，前輩藝術家的家屬倡議成立專屬近現代國家美術館，原本希望落腳台北，文化部也朝此方向規畫，民國111年台南市議會主動提議，希望國家美術館來台南，爭取更多國家級文化資源，加上許多前輩藝術家與台南有很深淵源，台南更是文化首都，歷時3年跨部會討論協商，進而促成此事。

黃宏文說，籌備處明年度已編列1億4600萬元預算，另文化部113至114年度也投入3660萬元經費挹注南美館策展與研究。他強調，南國美積極成立行政法人，116年將正式開館營運，將來不論進用人才、經費、研究能量與展覽都會相當可觀，對台南市與市民都是很大助益。

他也提到，明年元旦起，南國美與南美館將共同推出優惠聯票，從目前200元調整至160元，台南市民票價也從100元降至80元。

針對外界質疑「失去停車場金雞母」，文化局也端數據說明，指依南美館試算，115年度南美館一館整體支出較原本一、二館營運時，下降約35％，約減少4600萬元。原由市府負擔的二館水電費約1900萬元、保全清潔與設備維護費約2380萬元，未來均改由中央承擔。

龔卓軍表示，未來南美館一館將串聯周邊歷史空間，發展「城市美術館群」；明年10月也將推出全台第一個城市散步型雙年展，打造國際美學品牌。