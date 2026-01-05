南美最強軍隊委內瑞拉成「紙老虎」！專家揭無情真相：中國難打贏現代戰爭
[Newtalk新聞] 委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期以來被視為南美洲裝備最精良、訓練最具「中國特色」的軍隊。不過，美軍近日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解，連總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦也被美軍生擒。對此，軍事專家今（5）日指出，委內瑞拉的迅速潰敗，不僅是馬杜洛政權的失敗，更對其背後最大的軍事支持者，也就是中國，敲響刺耳的警鐘，這場衝突無情地揭示一個事實：中國外表光鮮亮麗的國防能力，與打贏一場高強度的現代戰爭之間，仍存在著難以跨越的距離。
專家指出，在行動開始前，外界普遍評估委內瑞拉具備極高的「反介入」能力，原因是過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力媒體過去也大力的吹噓。這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。
在制空與打擊面上，裝備中國製雷達系統（如JYL-1三座標雷達等及先進指管），讓委國擁有號稱南美最強的北京神盾防空網。至於在地面與特戰能力上，近年來委內瑞拉的中高階軍人大量的前往中國接受訓練。在網絡與情報上，則透過中興通訊（ZTE）技術建立的數位監控系統與「祖國卡」數據庫，被認為能有效掌控社會動向並防禦網絡滲透。
該專家指出，然而當「絕對決心行動」的電子戰序幕拉開，這條精心打造的防線卻顯得脆弱不堪。戰事爆發的第一小時，最讓軍事專家震驚的不是雙方火力的差距，而是委內瑞拉軍方的「資訊沉默」。愈來愈多的消息透露，美軍的電子壓制在瞬間癱瘓了師承解放軍的指管。被寄予厚望的中製雷達系統在面對美軍先進的干擾技術下，甚至無法分辨誘餌與實體。
更具諷刺意味的是，委內瑞拉引以為傲的「北斗導航作戰能力」在複雜的電磁環境下完全無法作用。雖然衛星本身未受攻擊，但依賴北斗終端的地面部隊在美軍的全頻段干擾下，根本無法完成數據鏈接，導致指揮中心與前線部隊徹底失聯。那些在閱兵典禮上整齊劃一的VN-4裝甲車隊，在缺乏戰場態勢感知（Situational Awareness）的情況下，也成了失明的移動活靶。
專家表示，在無形的戰場上，中國協助建立的「數位長城」也未能倖免。中國向委內瑞拉輸出的網路監控技術，主要設計邏輯是用於「對內維穩」與「社會控制」，而非應對國家級的「網絡攻防戰」。當美軍網戰部隊發動攻勢，中方引以為豪的數據監控系統，在面對美軍的「混合戰爭」手段時，不僅未能提供預警，反而因為系統僵化，導致情報傳遞滯後，決策層陷入混亂。
一位智庫資深分析師指出：「委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點，『硬體堆砌』不等於『體系作戰能力』。」亦即，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在「系統整合」與「實戰能力」上，明顯尚未經過現代高強度戰爭的檢驗。從太空的衛星軌道，到地面的數位監控，再到水下的聲納探測，委內瑞拉這些解放軍「高端能力」看似擁有現代戰爭所有元素。但殘酷的事實是，這完全與美軍「聯合作戰指揮系統」這回事不同等次。
一位熟悉國防事務的官員表示，「絕對決心行動」雖然發生在加拉加斯，但最感到寒意的恐怕是北京。因為這場戰事證明，光靠複製美軍的編制、購買先進的硬體、甚至發射自己的衛星，並不足以保證勝利，真正的現代戰爭是在「演算法、數據鏈與抗干擾能力的極限比拚。」
該官員指出，委內瑞拉軍隊在中國長期的「調教」與武裝下，依然在現代戰爭機器的輾壓下迅速崩潰。他說，這不僅戳破「南美最強」的泡沫，更讓世界看清：中國解放軍那套光鮮亮麗的「大國重器」，在脫離了演習場的劇本後，距離真正的「能打仗、打勝仗」，還有一段漫長且艱難的路要走。
更多Newtalk新聞報導
馬杜洛倒台隔日街頭實況 台商：警力增、民眾冷靜
美國活逮馬杜洛！汪浩：緊抱習近平大腿不再是保命符 國民黨小心了！
其他人也在看
委內瑞拉「中國製雷達」毀滅性癱瘓！他曝1關鍵酸爆：中國恐成最大贏家
美國總統川普3日下令突襲委內瑞拉，成功逮捕總統馬杜洛夫婦。委內瑞拉軍方斥資鉅額打造的「南美最強」中國製防禦體系，在美軍電子戰與精準打擊下全面癱瘓。網紅鬼才阿水就開酸「中國恐成最大贏家」，直言「畢竟中國品質，還能賣到如此高價，它不是贏家，誰是贏家」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 58
兩岸若開戰 謝長廷警告「中國這一省」首當其衝：習近平怎麼忍心把這變戰場
日本首相高市早苗先前發表「台灣有事論」，引起中國強烈反彈，使得中日和兩岸關係陷入高度緊張。對此，曾任行政院長的總統府資政謝長廷在風傳媒節目《下班瀚你聊》表示，中國的打壓反而使得高市早苗支持率高漲，中國種種行徑已使得中國人民失去尊嚴。此外，謝長廷提到，兩岸應建立不破壞現狀的共同價值，若中國一直要改變現狀，在世界上就是一個破壞和平的國家。 謝長廷認為，高市早苗......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 397
還有台灣人幫馬杜洛說話！他曝「委內瑞拉才剛嗆台1事」：哪個筋不對？
1月3日凌晨，美軍閃電突擊委內瑞拉，發動大規模軍事行動，並捕獲馬杜洛（Nicolás Maduro），據知情人士透露，馬杜洛及其妻子西莉亞．弗洛雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕，遭美軍押送美國候審。然而馬杜洛被抓後，仍有台灣人在幫他說話，政治工作者周軒就提到，委內瑞拉此前才剛批評美國對台軍售。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 73
中官媒酸美「世界惡霸」自家人不挺 中共國師嗆只會打嘴炮：真不要臉
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，讓當地砸鉅資引進的中國防禦體系癱瘓，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。中共官媒新華社微信怒斥川普無限擴張權力是「世界惡霸」，沒想到卻被稱為「中共國師」的知名武統學者李毅爆粗口開嗆只會打嘴炮「真不要臉」。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 43
美國活逮委國總統馬杜洛 汪浩揭關鍵訊號：國民黨小心了
美國轟炸委內瑞拉，並逮捕委內瑞拉總統馬杜洛及其妻子，震撼全球。作家、時事評論員汪浩3日說，馬杜洛被捕所傳遞出的政治訊號，對親中威權勢力而言，緊抱中共領導人習近平大腿，已不再是可靠的保命符，「國民黨小心了」。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 186
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 20 小時前 ・ 175
150架戰機癱瘓委內瑞拉防空系統！美軍直搗黃龍逮馬杜洛 委國官員：40軍民死亡
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國昨（3）日對委內瑞拉發動大規模軍事行動，派出超過150架戰機空襲多處機場與軍事設施，迅速癱瘓防空系統，並直搗總統府...FTNN新聞網 ・ 23 小時前 ・ 35
美軍竟一夜活捉委國總統馬杜洛！中共國師李毅「自搧巴掌」：我不是人了
美國總統川普近日下令對委內瑞拉採取軍事行動，相關畫面曝光後引發國際關注。被稱為中共國師的中國社會學者李毅4日也在個人YouTube頻道針對美方執法行動發表看法，過程中甚至情緒激動，一度哽咽並自搧巴掌。畫面也在Threads上引發熱議，更有網友直言「中國人還知道丟臉，比藍白好多了」。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 104
藍白合慘破局？民眾黨「這4縣市」推人選 鄭麗文回應了
即時中心／黃于庭、謝宛錚報導朝野各黨派積極布局2026九合一大選，多縣市人選已陸續出爐。民眾黨日前正式徵召白委張啓楷參選嘉義市長，前黨魁柯文哲更宣布將擔任其競選總幹事，並將於此地Long Stay。除了嘉義市之外，各界也相當關注新竹市、宜蘭縣、新北市藍白合狀況，國民黨主席鄭麗文今（4）日表態，大家都釋出最大的誠意與善意，相信能提出共同接受的人選。民視 ・ 16 小時前 ・ 81
委總統突遭美特種部隊入侵帶走！牛彈琴：給世界三大教訓 國際安全警鐘響起
美東時間周六 (3 日) 凌晨，美軍在委內瑞拉發動了一場震驚世界的軍事行動。多方消息證實，美軍出動三角洲特種部隊對委內瑞拉境內目標實施突襲，成功逮捕委國總統馬杜洛及其夫人。 現場畫面顯示，委國首都爆炸火光染紅夜空，委國副總統羅德里格斯緊急聲明稱政府不知總統下落，並要求美方提供其鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 105
不只抓馬杜洛這麼簡單 帥化民：美國這步棋讓整個南美都緊張了
美國近日對委內瑞拉展開軍事攻擊，並已成功拘捕委國總統馬杜洛，此舉在國際間掀起軒然大波。退役中將帥化民4日分析指出，華府這波操作堪稱「一雞好幾吃」，不僅能夠掌握能源主導權，更能向整個南美洲釋放強烈警告訊號，發揮殺雞儆猴效應。中天新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
重擊委內瑞拉！石油投資全看美國臉色 他曝：中國經濟恐怕很快就會出事
路透社引述4位知情人士的話報導，美國總統川普宣布封鎖所有進出委內瑞拉水域的受制裁油輪後，委國原油出口已跌至最低，並因各港務長（port captains）尚未接獲啟航授權請求，出口作業目前已陷於全面癱瘓。前桃園市議員王浩宇說，中國經濟恐怕很快就會出事。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 74
美軍夜襲委內瑞拉！俄羅斯怒批川普「理由站不住腳」 要求安理會介入
委內瑞拉首都加拉加斯於3日凌晨發生連環爆炸，美國總統川普（Donald Trump）稍早證實，美軍對委內瑞拉發動大規模軍事攻擊，並成功逮補委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）和其妻子。俄羅斯發聲譴責，稱此為美國的「武裝侵略行動」，呼籲各方克制，避免衝突進一步升級。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 106
綠營要處理黃國昌？柯文哲警告「別把司法當政治工具」：再搞他我一定焦土政策
前政務委員張景森昨（3）日在臉書表示，台灣的政治僵局解決，不在總統賴清德一念之間，而是在民眾黨前主席柯文哲一念之間，民眾黨主席黃國昌就是中二個性和小藍路線錯了。對此，柯文哲今（4）日表示，不曉得目前民進黨政府是誰在操盤，他被關了一年，他可以一笑置之就算了，還派人來放話說要如法炮製，把黃國昌再搞一遍。柯文哲強調，他要明白告訴民進黨政府，弄柯文哲就算了，「如果你......風傳媒 ・ 20 小時前 ・ 92
美入侵委國「中共跟著犯台」？美議員揭隱憂 鄭運鵬一語道破差異
即時中心／黃于庭報導美國總統川普（Donald Trump）於當地時間3日發文證實，美軍已成功打擊委內瑞拉，並抓捕總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦，押解2人至紐約受審，預計下週將在曼哈頓聯邦法院出庭。事件曝光後震驚全球，美國共和黨籍眾議員唐．培根（Donald J. Bacon）更擔憂，這恐怕會成為中國出兵台灣的藉口。對此，前民進黨立委鄭運鵬直言，我們的確應該料敵從寬，不過實在沒必要什麼事都拿來嚇自己。民視 ・ 1 天前 ・ 56
川普淡化處理解放軍圍台軍演 陸學者曝美方背後2大盤算
解放軍日前對台啟動「正義使命-2025」大規模軍演，含實彈射擊，落彈區散布在台灣24海里線周邊，美國總統川普（Donald Trump）僅表達「不擔心」，未明確挺台。對此中國人民大學國際關係學院教授金燦榮分析，美方淡化處理是希望穩住中美關係，且判斷和平統一仍是北京優先選項。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 53
特朗普為何攻擊委內瑞拉並捉拿馬杜羅？
美國總統特朗普表示，美軍在一次「大規模」打擊行動中捉拿了委內瑞拉領導人馬杜羅。BBC NEWS 中文 ・ 22 小時前 ・ 46
馬杜洛被抓讓中國沒面子！胡錫進怪他垮太快
[NOWnews今日新聞]美國3日對委內瑞拉發動突擊，並抓獲被美通緝的委內瑞拉總統馬杜洛（NicolásMaduro）夫婦，將其押回美國接受司法審判，這場拘捕行動歷經數月的規劃與反覆演練，美軍最終以閃...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前 ・ 22
「5人幫」掌憲法法庭 他：大法官前後矛盾
[NOWnews今日新聞]5位大法官去年12月署名公布「114年憲判字第1號判決」後，2日再公布「115年憲判字第1號判決」，且在判決理由中說，將持續拒絕參與本件評議的蔡宗珍等3位大法官，由現有總額中...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 126
委國防長鐵腕宣誓：不談判不投降！副總統緊急接掌指揮權
隨著美軍在卡拉卡斯時間凌晨 1 點 50 分發動毀滅性空襲，委內瑞拉局勢正進入自查維茲時代以來最危險的時刻。在美國總統川普宣布美軍生擒委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）後，委國內政與軍方首長相繼現身。國防部長帕德里諾（Vladimir Padrino）於清晨發表慷慨激昂的影片談話，強調委國軍方「絕不接受脅迫、絕不投降」，並證實國家目前由副總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）暫時領導。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 156