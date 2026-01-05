南美最強軍隊委內瑞拉成「紙老虎」！專家揭無情真相：中國難打贏現代戰爭

中共解放軍被視為難以打贏一場高強度的現代戰爭。（示意圖） 圖：翻攝新華網

[Newtalk新聞] 委內瑞拉國家武裝部隊（FANB）長期以來被視為南美洲裝備最精良、訓練最具「中國特色」的軍隊。不過，美軍近日發起「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），這支解放軍嫡傳，號稱擁有從太空到水下全方位作戰能力的軍隊，卻在幾個小時內陷入指揮癱瘓與體系瓦解，連總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦也被美軍生擒。對此，軍事專家今（5）日指出，委內瑞拉的迅速潰敗，不僅是馬杜洛政權的失敗，更對其背後最大的軍事支持者，也就是中國，敲響刺耳的警鐘，這場衝突無情地揭示一個事實：中國外表光鮮亮麗的國防能力，與打贏一場高強度的現代戰爭之間，仍存在著難以跨越的距離。

專家指出，在行動開始前，外界普遍評估委內瑞拉具備極高的「反介入」能力，原因是過去十年間，北京向加拉加斯輸出了全套的軍事解決方案，台灣的在地協力媒體過去也大力的吹噓。這些軍事能力包括：天眼與導航：委軍全面接入中國「北斗衛星導航系統」，並在埃爾松布雷羅（El Sombrero）運作中國建立的衛星地面站，理論上擁有獨立於美國GPS之外的精確打擊與通訊能力。

在制空與打擊面上，裝備中國製雷達系統（如JYL-1三座標雷達等及先進指管），讓委國擁有號稱南美最強的北京神盾防空網。至於在地面與特戰能力上，近年來委內瑞拉的中高階軍人大量的前往中國接受訓練。在網絡與情報上，則透過中興通訊（ZTE）技術建立的數位監控系統與「祖國卡」數據庫，被認為能有效掌控社會動向並防禦網絡滲透。

該專家指出，然而當「絕對決心行動」的電子戰序幕拉開，這條精心打造的防線卻顯得脆弱不堪。戰事爆發的第一小時，最讓軍事專家震驚的不是雙方火力的差距，而是委內瑞拉軍方的「資訊沉默」。愈來愈多的消息透露，美軍的電子壓制在瞬間癱瘓了師承解放軍的指管。被寄予厚望的中製雷達系統在面對美軍先進的干擾技術下，甚至無法分辨誘餌與實體。

更具諷刺意味的是，委內瑞拉引以為傲的「北斗導航作戰能力」在複雜的電磁環境下完全無法作用。雖然衛星本身未受攻擊，但依賴北斗終端的地面部隊在美軍的全頻段干擾下，根本無法完成數據鏈接，導致指揮中心與前線部隊徹底失聯。那些在閱兵典禮上整齊劃一的VN-4裝甲車隊，在缺乏戰場態勢感知（Situational Awareness）的情況下，也成了失明的移動活靶。

專家表示，在無形的戰場上，中國協助建立的「數位長城」也未能倖免。中國向委內瑞拉輸出的網路監控技術，主要設計邏輯是用於「對內維穩」與「社會控制」，而非應對國家級的「網絡攻防戰」。當美軍網戰部隊發動攻勢，中方引以為豪的數據監控系統，在面對美軍的「混合戰爭」手段時，不僅未能提供預警，反而因為系統僵化，導致情報傳遞滯後，決策層陷入混亂。

一位智庫資深分析師指出：「委內瑞拉軍隊的表現，折射出中國軍事體系的一個核心弱點，『硬體堆砌』不等於『體系作戰能力』。」亦即，中國的軍事輸出往往強調單一裝備的性能數據，或者閱兵式上的視覺震撼，但在「系統整合」與「實戰能力」上，明顯尚未經過現代高強度戰爭的檢驗。從太空的衛星軌道，到地面的數位監控，再到水下的聲納探測，委內瑞拉這些解放軍「高端能力」看似擁有現代戰爭所有元素。但殘酷的事實是，這完全與美軍「聯合作戰指揮系統」這回事不同等次。

一位熟悉國防事務的官員表示，「絕對決心行動」雖然發生在加拉加斯，但最感到寒意的恐怕是北京。因為這場戰事證明，光靠複製美軍的編制、購買先進的硬體、甚至發射自己的衛星，並不足以保證勝利，真正的現代戰爭是在「演算法、數據鏈與抗干擾能力的極限比拚。」

該官員指出，委內瑞拉軍隊在中國長期的「調教」與武裝下，依然在現代戰爭機器的輾壓下迅速崩潰。他說，這不僅戳破「南美最強」的泡沫，更讓世界看清：中國解放軍那套光鮮亮麗的「大國重器」，在脫離了演習場的劇本後，距離真正的「能打仗、打勝仗」，還有一段漫長且艱難的路要走。

