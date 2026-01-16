南美歐盟簽自貿協定在即 巴西總統：助強化經濟合作

（中央社記者唐雅陵聖保羅16日專電）巴西總統魯拉今天與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）會晤，強調即將簽署的南方共同市場與歐盟自由貿易協定，是「民主世界的勝利」，並有助於強化多邊主義與經濟合作。

南方共同市場（Mercosur）與歐盟自由貿易協定歷經逾25年談判，終於在今年1月獲歐盟批准，預定17日在巴拉圭首都亞松森正式簽署。

協議內容涵蓋巴西、阿根廷、巴拉圭、烏拉圭與歐盟27國，將逐步取消大部分進出口關稅，建立全球最大自由貿易區之一。巴西政府認為，協議將有助於提升農產品出口，並降低工業設備與原料進口成本，進一步促進國內產業競爭力。

廣告 廣告

據CNN巴西新聞網報導，魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）不出席簽署儀式，主要是基於政治與外交考量：一方面避免在國內農業團體抗議聲浪中被視為過度押注歐洲，另一方面也希望凸顯這項協議是多邊合作的成果，而非巴西單方面的主導。此外，魯拉在簽署當日已有既定行程，巴拉圭作為東道主主持儀式更具象徵意義。

在國際地緣政治角力加劇之際，巴西選擇與歐洲深化合作，凸顯其在拉美的領導地位。魯拉強調，這不僅是經濟協議，更是民主與人權價值的展現。

然而，BBC巴西新聞網報導指出，歐洲內部反對聲浪不斷。法國、波蘭、奧地利、匈牙利與愛爾蘭等國農民憂心，南美廉價牛肉、穀物與咖啡湧入，恐造成「不公平競爭」，並衝擊歐洲嚴格的環境與食品安全規範。近期法國農民駕駛數百輛拖拉機封鎖巴黎香榭麗舍大道，抗議協議簽署。

報導引述專家指出，協議雖可能讓歐洲工業與服務業受益，尤其德國汽車產業視南美為新出口市場，但農業部門恐面臨失業與財政壓力。另一方面，歐盟也希望藉此降低對中國的依賴，確保獲取南美豐富的關鍵礦產資源。（編輯：謝怡璇）1150117