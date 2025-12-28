南美洲也不平靜！秘魯外海今規模6.2地震 距岸邊僅36km

台灣宜蘭外海27日深夜發生規模7.0強震，南美洲秘魯外海也不平靜，今上午10時51分發生規模6.2地震。

根據美國地質調查局（U.S. Geological Survey，USGS）資料，震央位在秘魯沿海地區「Puerto Santa」以西約36公里處海域，位置在南緯8.960度、西經 78.974度，震源深度為66.4公里。

美國地質調查局顯示，秘魯位處環太平洋地震帶，地震活動頻繁，南美洲弧形帶全長超過7000公里，自智利南部外海的智利邊緣三聯點（Chilean margin triple junction）向北延伸，直到中美洲巴拿馬南部外海與巴拿馬斷裂帶的交會處。

廣告 廣告

該弧形帶標示納斯卡板塊（Nazca Plate）與南美洲板塊（South America Plate）間的板塊邊界，在此納斯卡板塊的海洋地殼與岩石圈開始隱沒，進入南美洲板塊之下的地函。此隱沒作用所伴隨的板塊聚合運動，是安地斯山脈隆起以及沿著大部分變形前緣形成活躍火山鏈的主要成因。

延伸閱讀

MLB/前台鋼洋投哈瑪星當巨人 若上大聯盟待遇好過拿底薪

MLB/今年曾短暫支援中日龍 查維斯獲紅人小聯盟合約

MLB/台灣公司入手大谷紀錄轟險無法上架 拍賣行出手