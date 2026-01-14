南美洲歲末關懷 守護身心障弱勢家庭

去年歲末年終，慈濟志工在南美洲展開了一系列溫馨的關懷行動。

起手式跟著前奏熱身，蔬果精靈也扮上了，婆婆媽媽要帶來什麼驚喜？

聽到閩南語副歌別意外，地點是在智利，主題就是推素，這是慈濟志工去年11月底在智利青年工作坊，與身心障礙的「大孩子們」喜迎2026年。

台上台下一來一往互動頻繁，智利青年工作坊等同於庇護工場，讓身心障礙者，訓練落後的身體及心智功能。志工這趟帶來可口餐點及耶誕禮物，彼此溫暖的笑容跟互動，畫面是既可愛、又動容。

而慈濟的大愛，繼續蔓延在南美大地，到了12月，志工在巴拉圭首都亞松森的塔昆布（Banado Tacumbu）社區，為當地70戶家庭進行物資發放。

對象是多為行動不便的長者跟身心障礙孩童，25公斤生活物資，對這些貧困弱勢是真的幫上大忙，這分沉甸甸的愛，更乘載著志工對自己許下的承諾，世間哪裡有苦難，一定不能少了自己。

