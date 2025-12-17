南美館串聯歷史空間 明年推全台首見「散步型」雙年展

原台南公園事務所被譽為「全台最可愛古蹟」，移交南美館維護管理，未來將成為親子藝術的重要節點。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市美術館未來「只會變大、不會變小」！南美館館長龔卓軍今(17)日宣告「後南美館時代」發展藍圖，南美館一館將跳脫單一館舍經營模式，串聯周邊歷史空間，朝「城市美術館群」方向發展，讓藝術能量流動於整座城市。

龔卓軍指出，南美館正規劃納入鄰近的農田水利署嘉南管理處辦公廳舍作為展覽空間，嘉南管理處未來則遷至原嘉南水利員工度假中心；同時也將活化修復完成的原台南公園事務所古蹟，結合鄰近的原兒童科學館與公園綠意，打造「兒童藝術森林」，拓展親子與教育向度的藝術場域。

其中，已有112年歷史的原台南公園事務所，以西式木造屋頂、硓????石砌牆身聞名，外型宛如童話森林魔法小屋，被譽為「全台最可愛古蹟」、「宮崎駿童話屋」。該建築由工務局修復後，已移交南美館維護管理，未來將成為親子藝術的重要節點。

面對近年台灣藝文版圖快速擴張，包括台中市立美術館、新北市美術館、桃園市立美術館與嘉義市立美術館相繼成形，龔卓軍表示，台南具備其他城市難以複製的優勢。南美館二館作為「台南國家美術館」，加上南美館一館周邊持續擴展，將在中西區歷史核心區形成博物館聚落，南美館即扮演「博物館島」關鍵角色。

他進一步說明，南美館將串聯台灣文學館、中西區圖書館、消防博物館、孔廟、葉石濤紀念館、司法博物館、大南門公園、放送局等文化節點，明年推出全台首見的城市散步型「台南雙年展」，以「館外串聯、徒步看展」為核心概念，讓「台南就是一座美術館」。

「台南雙年展」預計於2026年10月底開展，展期至2027年，主題之一為「南方怪圈：環境迷蹤．萬物循環」，概念融入昔日「台南7條通」的歷史脈絡，建構連結世界、台灣與城市自身的文化通道，透過藝術深化城市品牌，打造台南成為國際美學的重要窗口。

南美館與農田水利署嘉南管理處未來形成美術館群。(記者洪瑞琴攝)

明年「台南雙年展」，南美館已向農田水利署嘉南管理處商借大禮堂，將供作國際講座場所。(記者洪瑞琴攝)

「兒童藝術森林」結合原兒童科學館，拓展親子美學藝術場域。(記者洪瑞琴攝)

