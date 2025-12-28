南美館營運引關注 龔卓軍：明年國際雙年展看見「博物館島」

南美館二館移撥中央作為台南國家美術館，也讓南美館未來營運備受關注。（曹婷婷攝）

南美館館長龔卓軍表示，南美館未來將串聯周邊高度密集歷史文化場域空間，明年國際雙年展將以「博物館島」姿態，呈現在眾人面前。（曹婷婷攝）

開館營運6年的台南市美術館，隨著二館移撥中央作為「台南國家美術館」，南美館未來僅剩古蹟棟一館，各界質疑少了一座館如何營運？館長龔卓軍強調，當初南美館落腳於此，定位「福爾摩沙珍珠項鏈」即相中周邊古蹟藝文場館密集、位處歷史核心區，未來將打造「博物館島」，現已盤點30個展點，明年推出國際雙年藝術展，營造整座城市都是美術館！

龔卓軍說，「國際雙年藝術展」已通過特別預算1500萬元，加上南美館預算以及南國美共同參展，預計總規模將上看4000萬元。

副市長葉澤山提到，目前各界聚焦南美館二館移撥中央議題上，但更關鍵的其實是長遠的城市美學發展以及城市美術館實質內涵，未來除了一館，硬體空間更將延伸至原台南公園管理所、兒童科學館及農水署雲嘉南分署辦公廳舍等，有更多推動美學發展的空間與想像。

龔卓軍表示，南美館周邊有台灣文學館、司法博物館、中西區圖書館、葉石濤紀念館、林百貨、愛國婦人館、吳園等密集古蹟文化歷史場域，全台只有台南有這個條件，將充分利用這個優勢，區別其他縣市侷限於一個館的雙年展，規畫將展場由館內延伸至城市街區，目前初步盤點約30處點位，涵蓋展覽、表演、音樂與戶外藝術裝置，串聯城市散步型展覽動線，讓藝術融入市民日常。

他提到，雙年展邀請7位策展人，展演內容將依不同場域量身打造，包括運用司法博物館歷史法庭空間，結合重大歷史事件發展劇場、影像與報導劇場；湯德章紀念公園輻射出7條馬路，屆時也將在中西區圖書館規畫「七條通新聞社」，以1920年代《日日新報》編輯室為意象，連結歷史與當代社區議題。此外，還將延伸至廟宇、公共廣場等，導入國際音樂、跨界演出與大型影像裝置，型塑城市藝術風景。

龔卓軍指出，南美館不以「館舍規模」競逐，而是要打造一個「走進城市即可遇見藝術」的雙年展模式，他說，這是台南走向國際的重要文化宣示，期許透過藝術帶給台南國際性的新都市面貌！

