南美館藝術盛宴餐桌到神桌

南美館推出「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展覽，透過拜拜食物，帶領民眾看見屬於在地的生活美學語彙。

（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

南美館二十二日推出年節大展「恁兜攏按怎拜？從餐桌到神桌的藝術連結」展覽，跳脫一般宗教民俗 文物展出，而是巧妙結合藝術、工藝、設計、動漫與遊戲及宮廟文物，將日常飲食與民間信仰、凡人與神明緊緊交織，帶領民眾看見在地的生活美學語彙。

雖只剩一個館舍，然南美館推展不馬虎。台南向來被稱為眾神之都和美食之都，然這兩者之間，有何巧妙關連？南美館表示，台南人特殊的「食福」文化，即人神共食、共享福分，造就台南美食的精緻與多樣性，許多民眾耳熟能詳的廟口小吃，如米糕、肉粽、紅龜粿，最初皆是為祭祀而生。

當美食之都遇上眾神之都，「恁兜攏按怎拜？」，以往拜啥吃啥，如今演變為吃啥、拜啥，之間巧妙，令人莞爾，而媽媽或阿嬤，以食物為語言，將「媽媽味」轉化為對家人的愛，從神明、祭祀菜餚、到如今的電音神明，甚至藝術化，到互動式的自行設計拜拜食物，讓餐桌成神桌，展覽拉近現代人和拜拜間的距離，創造屬於自身的祭祀故事。

展覽同時呈現神祇形象的現代轉型，如虎爺、門神、玉皇大帝、城隍、關公及媽祖，透過藝術與ＩＰ設計，賦予新面貌。現場也展出香港藝術家vawongsir的〈加多雙筷〉及林純用的海廢藝術〈明日餐桌〉，讓傳統文化在創新呈現中，煥發新生命。

為吸引年輕族群，也規劃由動漫ＩＰ帶路，跟著導覽語音，穿越古今，並結合豐富文創商品與多媒體互動設備，讓傳統信仰文化在現代語境中獲得新生，歡迎所有人一起來體驗這場充滿「台南味」與「神氣」的藝術慶典。展期至五月二十四日。