南美館走出館舍 打造城市美術館

南美館明年將推出台南雙年展活動，配合運河開通一百年，也將舉辦多元又精彩的活動。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

南美館明年起只剩一館，未來何去何從？除將於明年十月推出「台南雙年展」，更將高度跨域整合，與南國美、公部門及私人企業合作，如配合台南運河明年營運開通一百年及台南公園「魔法之屋」的公園藝術行動計畫，讓美術館走出館舍，親近土地、河川，透過動靜態裝置藝術和展演，打造台南為城市美術館。

南美館因應明年只剩一館，除與南國美合作推出雙年展，更和市府各單位合作，希望以藝術帶動文化旅遊。副市長葉澤山表示，台南四百，曾推出「我們從河而來」展覽，配合明年運河開通百年，結合市府各單位，工務局推出運河光環境示範計畫，於運河南側營造光環境，將於明年農曆年前推出光影計畫；經發局推出「咖啡一條街」活動；體育局規劃大型龍舟活動；文化局則推出運河百年系列活動，從老照片展出、為運河譜寫專曲、鄰近知名烏橋的台南生活美學館，也將推出光影展。

南美館長龔卓軍指出，將配合雙年展和十二月的林百貨大遊行，結合阮劇團，在運河營造藝文、展覽、音樂等活動，為雙年展和運河百年進行熱身活動，如以藝術展現民俗、馬戲、新住民活動、布袋戲團等，如邀請來自越南、泰國等新住民合唱團演唱，展現水域藝術風情，更感受到運河歷史脈動。

南美館明年也將入主原兒科館、台南公園內的「原台南公園管理所」空間，因外觀猶如童話小屋，將打造為微型兒美館，希望讓其扮演魔法師角色，推出充滿創意與想像的藝術行動，另透過從南門到北門的「藝術一條街」與「七條通新聞社計畫」等，走出館舍空間，拉近和民眾距離，實現整座城市就是美術館理想。