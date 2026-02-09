南美館陳昇畫展因「metoo」爭議取消 網友要求館方道歉

台南市美術館9日公告取消陳昇的畫展。（翻攝自GOOGLE MAPS）

台南市美術館原訂7日舉辦「我是搖滾畫手」的陳昇個人畫展，不料網友重提他多年前涉及「metoo」事件，開罵公家文化機構為其洗白，館方頂不住壓力，先在開展前夕宣布延期，9日正式公告展覽取消，這是南美館開館7年多以來首次臨時取消展覽，引爆網友討論，除要求館方道歉，更提未來需先嚴審當事人操守當策展門檻，也有陳昇粉絲感到惋惜。

陳昇的畫展團隊1月與台南市立美術館洽談這場交換合作案，由南美館提供場地展覽，陳昇提供現場彈唱表演，雙方原敲定2月7日開展，展期到4月12日。

不料消息一出，有網友翻出陳昇在3年前被爆料「metoo」事件，痛斥社會健忘、藝文界充滿虛假，直指陳是個性騷犯，如今公家機關幫其辦展，等於打臉受害者，給受害人2度傷害。

另有網友質疑，公共文化機構為何要幫高度爭議的公眾人物提供舞台？搖滾歌手的創作分享為什麼不在商業場館？偏偏是「台南市美術館」？更提到台南有許多藝術家長期創作、沒資源、沒背景，仍在等待一個展覽室，結果公共文化資源卻流向1位名氣十足卻爭議未解的人。批評南美館已成形象洗白的高級展場。

南美館解釋，此案在1月份洽談展覽，辦理審查的時間很趕，因審查程序來不及，所以展覽先延期。不料原訂7、8日的開展日後，一直有進館民眾詢問為何陳昇畫展關閉，經過館方與陳昇團隊討論，對方8日晚間決定取消展覽。館方9日正式對外公告，以免大家白跑一趟。

這是台南市美術館開館7年來首度臨時取消的展覽，有陳昇的粉絲網友看到館方公告，感覺可惜，認為好久沒看到本人，很想聽到他的聲音。

