南美館陳昇畫展急喊卡！昔「#MeToo」爭議又被挖 本人反應曝光

記者徐珮華／台北報導

台南市美術館（南美館）為了讓民眾在農曆春節期間有更好的參觀體驗，與陳昇團隊合作舉辦春節檔期展覽「我是搖滾畫手：2026陳昇個展」，原定明（7）日開展，卻在昨晚臨時宣布延期。事實上，先前館方公布合作消息時，便掀起部分質疑聲浪；如今展覽生變，《三立新聞網》詢問陳昇看法，本人反應也曝光。

陳昇熱衷於藝術創作，多次舉辦個人畫展。（圖／記者鄭孟晃攝影）

陳昇2023年捲入「#MeToo」風波，事後曾公開致歉，但爭議仍留存部分民眾心中。南美館昨日發表聲明，表示「館內展覽審查程序，在開展前未能完成，因此忍痛決定展覽順延辦理」。消息一出，部分民眾除了錯愕，也持續對合作人選提出質疑：「陳昇展確定不取消嗎」、「除了陳昇，真的沒有其他選擇嗎」、「建議館方可以重新考慮人選，一定有更適合的」。

廣告 廣告

台南市美術館發表聲明，宣布陳昇個展延期。（圖／翻攝自台南市美術館臉書）

針對展覽無預警喊卡，《三立新聞網》進一步詢問陳昇看法，並確認原定於大年初五舉辦的彈唱會是否將一併調整。對此，陳昇方面低調未多作回應，一切皆以館方公布為主。

更多三立新聞網報導

苗可麗喪母1年「驚見母親身影」！畫面曝光激動淚崩：知道祢一直在

日版具俊曄是他！女星癌逝10年…夫癡情未再娶「獨過結婚紀念日」

86歲陳淑芳「女兒」是她！公開10年緣分不藏了 再爆雙喜臨門

女團成員坐牢4年！遇生理需求「躲被窩DIY」羞認：不能哼哼哈哈

