南美館「微光中的寫生者」 沉浸式互動與觀眾對話

「微光中的寫生者—臺灣近現代美術沉浸展」D展廳-視角Perspective-數位山水的三段詩-黑川互動媒體藝術。(文化部提供)

「微光中的寫生者—臺灣近現代美術沉浸展」B展廳－光影Light & Shadow-科文双融沉浸式劇場-陳澄波淡水夕照。(文化部提供)

臺南國家美術館籌備處推出首檔展覽「微光中的寫生者—臺灣近現代美術沉浸展」，以臺灣近現代美術的重要起點「寫生」為核心，結合畫作、沉浸式影像、聲音裝置與互動科技，呈現藝術家觀看風景、感知土地並回應時代的多重方式，嘗試以當代策展語彙，重新開啟公眾與臺灣藝術史之間的對話，建立兼具親近性與深度的觀看路徑。

臺南國家美術館籌備處代理主任黃宏文表示，展覽以當代策展視角與感官體驗為核心，期望引導觀眾連結自身記憶與經驗，深化對臺灣近現代美術的認知與身體感受。以「景點」、「光影」、「色彩」、「視角」4個概念作為策展結構，轉譯近現代美術中觀看方式與感知技術的轉折，展出形式涵蓋繪畫、聲音藝術、沉浸式影像與互動科技，展現當代藝術家對臺灣近現代美術的再詮釋。透過策展的實踐，突顯從前輩藝術家到當代創作者的多元觀點與能量，使藝術史成為可被重新經驗，並持續與公共社會互動的文化現場。

展覽自即日起至5月17日在臺南國家美術館展出，期間同步推出「全民近現代」集字章、疊色明信片、走讀等推廣活動，並於大年初一至初六每日加碼發送限量「馬上順利」小紅包。更多展覽與活動資訊，可上臺南國家美術館籌備處官網及「全民近現代」臉書專頁。