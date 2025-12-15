南美館2館移撥台南國美館 議員質疑「喪權辱市」擱置預算

南美館2館撥用文化部，作為「台南國家美術館」，預計明年3月成立。(記者蔡文居攝)

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美術館2館撥用文化部，作為「台南國家美術館」，預計明年3月成立。不過，南市議會今天審查南美館預算時，部分議員對南美館人事未移撥及停車場等議題有意見，決議市府明年編列8千多萬元補助南美館的預算擱置，並延到最後再審查。

南市議員蔡育輝今天頭綁抗議布條質疑，南美館去年各項收入高達5千多萬元，移撥中央後預算省2千多萬元，反倒貼3千萬元，市府還損失每年可收5、6千萬元房屋和地價稅，今年又編列8千多萬預算，南美館升格，「好的收走、壞的留給市府」，這種根本是「喪權辱市」，要求毀約護市產。

蔡育輝表示，現南美館有志工約600人，人員50餘人，國美館成立後，人員並未隨之移撥，1館空間那麼小，如何容納這麼多人？再者，1年約2000萬元的停車場收益為何交由中央使用？如果這樣，不如市府自己經營。

南市府表示，這項規劃並非臨時決定，而是延續過去市議會多次關注與建議台南文化發展方向，在市府與中央協調下逐步成形的重要文化政策。這不只是減少市府支出，更重要的是為台南引進國家級的藝文資源與重要典藏，讓台南成為台灣前輩畫家典藏、研究與藝術史書寫的重要基地。

市府說明，過去南美館2館須由市府與南美館自行負擔水電、設備維運、保全與公共安全等固定成本，營運支出相當可觀。隨著館撥用文化部後，相關營運責任由中央承擔，市府每年可減少約 5000萬元以上的固定支出，有效降低地方長期財務壓力，讓有限資源能更集中運用於1館經營與城市文化推廣。

市府表示，至於停車場屬整體場館營運的一部分，撥用後須與營運權責一併處理。相對地，市府不僅不再負擔2館的高額營運成本，也透過制度化合作，換取更長期、穩定的文化資源挹注。文化部今年已實際補助台南市美術館逾2800萬元，這並非承諾，而是已到位的中央支持。未來隨著國美館正式運作，中央在典藏、研究、修復、策展等面向的投入，將持續擴大，帶來的效益遠超單一停車場的年度收益。

市府表示，尊重議會的監督與討論，未來也將持續就相關數據與合作成果，向議會與市民公開說明，讓大家清楚了解，這不是短期帳目的取捨，而是為台南下一個世代所做的文化投資。

