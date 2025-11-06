南美一館道教文物展 道長揭祕

延陵道壇第六代道長吳政憲向台南美術館董事長游文玫（右）介紹其人生百醮的籙士燈。（記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

一項與眾不同的「天清清地靈靈」道教文物展，在南美一館展至明年一月二十五日，主辦單位邀集台南市道長界「五大家族」收藏的文物合館展出，讓普羅大眾一窺台灣道教文化的精髓。六日擔任此項展覽顧問的延陵道壇六代道長吳政憲反客為主，變成現場導覽志工的「老師」，為他們講解和解惑。

自上次南美二館的「僵屋展」一砲而紅之後，宗教主題展變得炙可熱，此次再突破過往美術館辦展的內容，圍在道長家族數百年來在這片土地蘊含豐富的道教科儀、典籍和文物，舉辦一場很跳TONE的道士文物特展，有珍貴的照片、道長穿的絳衣、蔽膝手爐、符籙、朝天大懺、建醮籙士燈、還有延陵道壇第三代「府城道紀司」吳澤仕前往龍虎山受籙受封的廣信符天師符籙，至少有一百五十年以歷史。

台南道士界有所謂的五大家族，即吳家、陳家、施家、嚴家和曾家，自古都是代代相傳，但因時空變遷，大部分都已失傳或外傳，僅延陵道壇由第六代的吳政憲繼續薪傳並發揚光大，他把道士、道長這個行業引進創新思維、網路行銷，和年輕人接上地氣，所以也成為此次展覽的重要顧問，其中有七成展品都來自他的收藏，像天師符籙、木刻符板、手抄經文、潘麗水等名師的朝天大懺等。

現場也展出已過世名道長陳榮盛接受LIFE雜誌專訪的珍貴英文版本。適且台南美術館董事長游文玫昨天下午也前來參觀，由吳政憲介紹導覽，她覺得這個展覽與眾不同又有趣，令很多民眾大開眼界。

吳政憲表示，此次展覽讓平常少接觸到道教文物的民眾可認識道教的藝術和美學，讓新生代也能接受這個老行業，主辦單位功不可沒。但現場也有一些瑕疪，比如五大家族介紹將延陵道壇寫成「延靈」道壇，顯得太過粗心。