南美一館道教文物展 道長揭祕
記者陳俊文∕台南報導
一項與眾不同的「天清清地靈靈」道教文物展，在南美一館展至明年一月二十五日，主辦單位邀集台南市道長界「五大家族」收藏的文物合館展出，讓普羅大眾一窺台灣道教文化的精髓。六日擔任此項展覽顧問的延陵道壇六代道長吳政憲反客為主，變成現場導覽志工的「老師」，為他們講解和解惑。
自上次南美二館的「僵屋展」一砲而紅之後，宗教主題展變得炙可熱，此次再突破過往美術館辦展的內容，圍在道長家族數百年來在這片土地蘊含豐富的道教科儀、典籍和文物，舉辦一場很跳TONE的道士文物特展，有珍貴的照片、道長穿的絳衣、蔽膝手爐、符籙、朝天大懺、建醮籙士燈、還有延陵道壇第三代「府城道紀司」吳澤仕前往龍虎山受籙受封的廣信符天師符籙，至少有一百五十年以歷史。
台南道士界有所謂的五大家族，即吳家、陳家、施家、嚴家和曾家，自古都是代代相傳，但因時空變遷，大部分都已失傳或外傳，僅延陵道壇由第六代的吳政憲繼續薪傳並發揚光大，他把道士、道長這個行業引進創新思維、網路行銷，和年輕人接上地氣，所以也成為此次展覽的重要顧問，其中有七成展品都來自他的收藏，像天師符籙、木刻符板、手抄經文、潘麗水等名師的朝天大懺等。
現場也展出已過世名道長陳榮盛接受LIFE雜誌專訪的珍貴英文版本。適且台南美術館董事長游文玫昨天下午也前來參觀，由吳政憲介紹導覽，她覺得這個展覽與眾不同又有趣，令很多民眾大開眼界。
吳政憲表示，此次展覽讓平常少接觸到道教文物的民眾可認識道教的藝術和美學，讓新生代也能接受這個老行業，主辦單位功不可沒。但現場也有一些瑕疪，比如五大家族介紹將延陵道壇寫成「延靈」道壇，顯得太過粗心。
其他人也在看
黃明志涉謀殺謝侑芯 大馬律師逆風籲1事！
娛樂中心／江姿儀報導網紅「護理女神」謝侑芯日前赴馬來西亞進行拍攝工作，傳出猝逝消息，震驚台灣粉絲。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應。警方為釐清案情，已向法院申請延押6天，台、馬社會大眾與媒體高度關注，對此大馬律師陳博雄發文，逆風喊「看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為媒體報導過度渲染而「不公平」。民視 ・ 11 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 12 小時前
影/詐騙45億！太子集團豪乳助理「15萬交保」露齒燦笑
柬埔寨「太子集團控股」因涉跨國詐騙洗錢遭美國檢調起訴，檢警昨天（4日）查扣集團在台資產，總額逾45億元，拘留25名人，其中有11人移送北檢複訊，檢方複訊後諭知主嫌王昱棠等9人交保，其中包括太子集團主席陳志的陸籍親信李添，在台灣的助理劉純妤，她以15萬交保開心離開北檢。中天新聞網 ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 9 小時前
恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死
爸媽載著剛下課的孩子遇劫！屏東縣恆春鎮恒公路麥當勞前，今（6）日下午16時許，發生一起驚悚追撞車禍，一輛白色特斯拉失控如導彈，不偏不倚追撞水泥預拌車，再往前「攪擠」停等紅燈的騎士，一共造成7人受傷（3大4小），男駕駛則受困特斯拉內呈現OHCA狀態，經搶救後傷勢過重仍回天乏術。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
我的外送呢？男取餐竟看到「餐點被吃了」 他不承認回：我剛買
桃園一名陳先生日前透過外送平台訂餐，卻發現早餐被社區內一名經濟困難的住戶吃掉！當陳先生前往警衛室取餐時，看到該名男子正在享用疑似自己點的餐點，經過對話及警衛確認後，證實早餐確實被對方吃掉。原來，這名男子經濟狀況不佳，平時靠著領取愛心餐維生。雖然陳先生最終選擇不追究這筆300多元的損失，但這起事件也讓他決定改變外送付款方式，未來會選擇貨到付現，以增加交易安全性。TVBS新聞網 ・ 1 天前
太子集團詐騙帝國！建立全球「殺豬盤」犯罪網 創辦人陳志神秘背景起底
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，近日，台灣司法檢調大規模搜索，查扣豪宅、豪車總價約45億元，其中，包括高達2億多元的超跑之王Bugatti Chiron、11戶豪宅和平大苑，與天王周杰倫還是鄰居，甚至在台北101設置私人招待所，據悉內部裝潢豪奢，讓人非常傻眼。而「太子集團」主嫌陳治目前仍在逃，他究竟是何背景？為何能建立起龐大的詐騙帝國？三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
停砍軍公教年金首戰結果出爐！翁曉玲喊年改必踩煞車 李來希曝院會決戰時程
民進黨政府推動軍公教年金改革（年改）政策至今上路超過7年，所得替代率將逐年減少1.5%，引發退休軍公教團體不滿。在國民黨將「停砍年金案」列為本會期優先法案後，立法院司法及法制委員會（司委會）今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，會中朝野立委激烈交鋒，民進黨團指控司委會召委、國民黨立委翁曉玲「沒收討論」；翁曉玲則強調錯誤的年改政策必須踩煞車。......風傳媒 ・ 1 天前
爸爸你在哪！逾5萬韓菲混血兒被棄養 公益組織揭棄子亂象「她們尋找韓國父親只為生存權」
根據《韓國經濟日報》報導，由前「壞爸爸」團體（現稱「處理扶養費的人們」）活動人士具本昌（구본창）表示，從今年10月下旬起，隨著媒體報導曝光多起「尋父行動」，他在社群平台陸續張貼Kopino孩童與其韓籍父親的合照與個人影像資訊，以此希望能迫使這些逃避扶養責任的父親...CTWANT ・ 1 天前
不滿音量太大！吃燒肉毆打鄰桌2男客 林思宏怒嗆：我禾馨集團
禾馨醫療集團前營運長林思宏，今年2月間在北市某間韓式燒肉店用餐時，疑因不滿鄰桌客人聲音太大，先掐住其中1名男客人頸部，再朝另名男客人揮拳，過程中他不斷飆罵「幹X娘」等語句，還怒嗆自己是禾馨集團，事後對方提告傷害等罪，台北地檢署偵辦期間，雙方達成和解，被害人具狀撤告，檢方予以不起訴處分。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
停砍軍公教年金三讀在即？她揭各職業月領落差破4萬：240萬老人低於貧窮線
軍公教年金改革（年改）議題成為立法院本會期朝野攻防焦點，立法院司法及法制委員會今（5）日審查國民黨團共計26個版本的「停砍年金」提案，主張逐年降低停止所得替代率，會中朝野立委數度言詞交鋒；由於民眾黨團亦支持停砍年金，並同時也要求政府撥補，雖民進黨團極力反對，但藍白在有共識的情況下，要力拚下（12）月完成三讀。對此，時代力量黨主席王婉諭今在臉書質疑，此刻全台......風傳媒 ・ 1 天前
他50歲勞保一次領爽花光「還能工作有後路」…被資遣才驚覺4大國家補助全沒了：代價遠超過想像
勞保年金月領的法定請領年齡是65歲，但也有人選擇提早退休一次領，最早可在50歲、年資滿25年時申請，因此退保時仍在壯年階段。有名勞工在同公司投保25年後，符合一次領資格，他認為自己仍處壯年、未來可繼續工作，開心退保把領到的錢花光。沒想到他再度就業時，身體漸漸出現狀況，被診斷為三高高危險群，無法負荷公司高壓的工作模式，最後被公司資遣。當他想申請失業給付時，卻被勞保局拒絕……幸福熟齡 ・ 13 小時前
買一個便當就出事！台南警屆退小隊長遭檢舉「浮報加班費」被法辦
台南市某警局王姓小隊長2024年間某日，在勤務中外出買便當時與民眾車輛在無號誌路口發生車禍，後來王員已屆退身分懇求主管不要上報，儘管車禍發生當下都有依程序處理，如今卻又被同事檢舉浮報加班費，現已依貪污罪函送法辦，並調職到派出所管制。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陳梅慧今冥誕！太子集團「19人交保」 粉專列生前事蹟惹鼻酸
柬埔寨「太子集團」涉跨國洗錢，更透過加密貨幣詐騙、線上博奕，台灣檢近日大規模搜索，昨（4）日拘提25名被告到案，其中有19名被告分別被以3萬至100萬元不等金額交保。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」表示，今日是已故的金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，而她一直到過世前都在跟詐騙集團作戰，這樣的巧合讓不少網友感到鼻酸。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
黃明志臉書凌晨現身發文 稱「我不會逃」
網紅「護理師女神」謝侑芯在馬來西亞意外身亡，馬國警方昨（4）日上午表示全案將朝謀殺案偵辦將逮捕歌手黃明志到案，直至下午5時許黃仍失聯未到案，當地媒體報導警方已正式對他發布通緝令，今日凌晨1點15分黃明志在臉書限動發文說自己「不曾逃過」，表示會給社會大眾和死者家屬一個交代。中天新聞網 ・ 1 天前
女兒邀跳舞「媽媽竟讓他當爸」！43歲母竟與14歲舞伴產子 DNA揭驚人真相
根據《紐約郵報》報導，這名母親名為羅賓．波爾斯頓（Robyn Polston），她於2025年11月3日（當地時間）被拘捕，面臨兩項與13至17歲未成年人發生性行為的刑事性侵罪名，以及兩項持有兒童色情物品的指控。根據《People》取得的起訴書指出，華盛頓警方是在波爾斯頓於2025年1月產...CTWANT ・ 5 小時前
苗栗金條失主找到了！老翁夜宿公園忘帶走
苗栗市貓貍山公園，今（5）早有民眾晨運時發現大量金條與現金紙鈔，初估價值超過五百萬，發現第一時間完全沒有人敢靠近，深怕是詐騙集團新手段。經查失主是一名67歲獨居老翁。除了紙鈔外，還找到7條金條，總價值台視新聞網 ・ 1 天前
黃明志失聯兩天被大馬警方通緝懷疑「已經潛逃」 經紀人發聲：相信他會前往警局協助調查
網紅謝侑芯10月22日在馬來西亞猝逝，消息一直到11月才傳回來台灣，其中歌手黃明志被爆出是謝侑芯生前最後見的人，甚至同處一室直到謝侑芯送醫，4日馬來西亞警方宣布將案件朝向謀殺案調查，且要將黃明志逮捕歸案，但黃明志卻關機失聯，已經被馬來西亞警方通緝，而黃明志的經紀人也透過社群發聲。林政平｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 2 天前
青鳥男神涉毒捲網紅命案 我國官方遭疑冷處理
據悉，謝侑芯家屬委託律師赴馬國處理司法程序與後事，其經紀人也透過關係找人至當地了解案情，我外館均提供必要協助。相比網路批評黃明志的聲浪不斷，我官方卻沒隻字片語，雖說案件仍在偵辦，但仍讓人質疑與黃的政治立場有關。2020年震驚全國的馬國女大生命案，被害人在台南...CTWANT ・ 1 天前
豪奢裝潢！傳太子集團招待所設台北101 交保女助理意外成「嬌點」
即時中心／顏一軒報導柬埔寨「太子集團控股」陳志等人涉嫌詐欺、洗錢等罪，遭美國檢方起訴，並制裁相關涉案公司與個人資產，昨（4）日北檢查扣太子集團在台資產逾45億元，並兵分47路大搜索、約談相關人士。其中以15萬交保的天旭總經理李添在台秘書劉純妤，由於穿著火辣加上身材姣好，因此備受外界關注；而外傳太子集團的私人招待所，竟然就設在台北101大樓，且內部裝潢相當豪奢。民視 ・ 1 天前