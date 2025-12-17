南美2館移撥中央 台南市府：獲得更多文化資源

（中央社記者張榮祥台南17日電）台南市美術館2館將移撥中央成立「台南國家美術館」，台南市副市長葉澤山今天表示，南美2館成為國家級美術館，台南沒有「好康被拿走」，而是獲得更多中央資源。

葉澤山今天下午召開記者會指出，南美2館移撥中央，是基於「國家資源挹注、地方財政減壓、市民權益升級」的三贏策略，也非市府倉促決定，而是源於民國111年台南市議會第3屆第8次定期會建議案，以減輕市府營運負擔，爭取更多國家文化資源。

葉澤山表示，南美2館移撥中央磁吸效應及正面影響已發酵，台南國家美術館籌備處揭牌時，陳澄波、郭伯川、許武勇、沈哲哉等重要藝術家的家屬，出席及簽署捐贈意向書，放心將心血託付給國家。

葉澤山說，南美館原本人力編制不足，僅有其他同等規模美術館一半，移撥後人力可致力於1館開拓性工作，逐步串聯城市文化節點，市庫負擔不增反減，也沒有「賠錢」或「被掏空」情形。

市府表示，文化部將持續挹注經費支持台南策展與研究，台南國家美術館和南美館將共同推出優惠聯票，讓市民享受國家級展覽資源，現有約800名志工將全數留任，並由南美館受託統一管理，相關權益與服務機制不受影響。

目前台南市美術館分為1館及2館，1館座落於中西區南門路，前身是日治台南警察署，興建於1930年，1931年落成，是當前台灣現存最早警察署廳舍，1998年6月26日被指定為古蹟。

2館位於中西區忠義路，早期是台南檨仔林（芒果林）區域，清領時期建有海東書院，日治保留北白川宮親王寢殿「御遺跡所」，1902年在北側成立台南博物館，博物館遷移後，1923年改建為台南神社，1946年變更為忠烈祠，1969年改為台南市立體育館，1991年又改建為公十一地下停車場及公園，如今成為美術館。（編輯：李錫璋）1141217