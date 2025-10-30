南臺師生台灣創新技術博覽會勇奪一銀五銅及企業特別獎 展現創新領航實力

南臺科大師生研發團隊於台灣創新技術博覽會中勇奪一銀五銅及企業特別獎，展示學校在AI、智慧機構設計等領域創新實力。（記者李嘉祥翻攝）

▲南臺科大師生研發團隊於台灣創新技術博覽會中勇奪一銀五銅及企業特別獎，展示學校在AI、智慧機構設計等領域創新實力。（記者李嘉祥翻攝）

南臺科技大學師生研發團隊於「2025台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo, TIE）中，憑藉卓越創新能力與實務應用，在來自19國、逾1100項技術激烈競爭中脫穎而出，榮獲1銀、5銅及台達企業特別獎，成績斐然，也彰顯南臺引領高等教育創新與產業發展堅強實力。

南臺科大表示，此次獲獎作品主軸聚焦「智慧機構設計」、「醫療安全與智慧辨識」及「智慧生活應用」三大領域，展現跨域整合的創新實力。在智慧生活方面，財法所許舜喨副教授指導的「蓋體總成及含彼之滾筒式洗衣機」榮獲銀牌獎，其「可中途加衣雙層蓋體」成功解決滾筒洗衣機民生痛點；產設系陳亞麟助理教授指導的「輪椅無障礙輔助機車」以可收合樞轉結構突破空間限制，為高齡及身障者交通輔具市場提供安全解決方案，榮獲企業特別獎暨銅牌獎。

另一項銅牌作品「組合式健身裝置」則以高度整合與人性化設計解決居家健身器材佔空間的問題；在醫療安全與智慧辨識方面，電子系鄭琮生副教授指導的「醫療用針的回收裝置」與陳銘哲副教授指導的「透析廢液智慧辨識方式方法及裝置」分別在防止針具誤用和提升透析治療效率與安全性上展現智慧醫療的創新價值，二項作品皆榮獲銅牌獎。

電機工程系特聘教授指導「基於手機排程自動啟閉功能程式之系統與執行方式」作品透過時間排程與指令設定，可自動控制手機功能模組（如 Wi-Fi、藍牙），有效提升設備管理效率與系統穩定性，可應用於企業行動裝置管理與物聯網自動化控制，同樣榮獲銅牌獎。

南臺科大校長黃能富表示，面對全球產業加速轉型與AI、淨零、永續等新興技術浪潮，學校積極強化「教師實務教學、學生務實致用」教育模式，深化產學合作能量，讓創新研發成果真正落實於產業應用；師生於臺灣創新技術博覽會中豐碩成果，不僅突顯該校長期深耕科技研發與落實實務應用卓越成果，也彰顯學校持續引領高等教育創新與產業發展的堅強實力，未來也會持續推動科技創新與人才培育。