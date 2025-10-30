南臺師生台灣創新技術博覽會勇奪一銀五銅及企業特別獎 展現創新領航實力
▲南臺科大師生研發團隊於台灣創新技術博覽會中勇奪一銀五銅及企業特別獎，展示學校在AI、智慧機構設計等領域創新實力。（記者李嘉祥翻攝）
南臺科技大學師生研發團隊於「2025台灣創新技術博覽會」（Taiwan Innotech Expo, TIE）中，憑藉卓越創新能力與實務應用，在來自19國、逾1100項技術激烈競爭中脫穎而出，榮獲1銀、5銅及台達企業特別獎，成績斐然，也彰顯南臺引領高等教育創新與產業發展堅強實力。
南臺科大表示，此次獲獎作品主軸聚焦「智慧機構設計」、「醫療安全與智慧辨識」及「智慧生活應用」三大領域，展現跨域整合的創新實力。在智慧生活方面，財法所許舜喨副教授指導的「蓋體總成及含彼之滾筒式洗衣機」榮獲銀牌獎，其「可中途加衣雙層蓋體」成功解決滾筒洗衣機民生痛點；產設系陳亞麟助理教授指導的「輪椅無障礙輔助機車」以可收合樞轉結構突破空間限制，為高齡及身障者交通輔具市場提供安全解決方案，榮獲企業特別獎暨銅牌獎。
另一項銅牌作品「組合式健身裝置」則以高度整合與人性化設計解決居家健身器材佔空間的問題；在醫療安全與智慧辨識方面，電子系鄭琮生副教授指導的「醫療用針的回收裝置」與陳銘哲副教授指導的「透析廢液智慧辨識方式方法及裝置」分別在防止針具誤用和提升透析治療效率與安全性上展現智慧醫療的創新價值，二項作品皆榮獲銅牌獎。
電機工程系特聘教授指導「基於手機排程自動啟閉功能程式之系統與執行方式」作品透過時間排程與指令設定，可自動控制手機功能模組（如 Wi-Fi、藍牙），有效提升設備管理效率與系統穩定性，可應用於企業行動裝置管理與物聯網自動化控制，同樣榮獲銅牌獎。
南臺科大校長黃能富表示，面對全球產業加速轉型與AI、淨零、永續等新興技術浪潮，學校積極強化「教師實務教學、學生務實致用」教育模式，深化產學合作能量，讓創新研發成果真正落實於產業應用；師生於臺灣創新技術博覽會中豐碩成果，不僅突顯該校長期深耕科技研發與落實實務應用卓越成果，也彰顯學校持續引領高等教育創新與產業發展的堅強實力，未來也會持續推動科技創新與人才培育。
其他人也在看
南市學校午餐親子料理競賽報名開跑 邀親子創意設計美味營養料理拿獎金
臺南市政府教育局今年舉辦學校午餐「料理調色盤」親子料理競賽，邀具料理魂的國小三至六年級及國中學生揪家長一起來挑戰，用食材作畫、用味蕾說故事，共創獨一無二的親子回憶，報名至12月12日止，不僅有豐富獎金，獲獎隊伍更將受邀於現場展現廚藝實力，市長黃偉哲歡迎親子一起來挑戰。黃偉哲市長表示，南市學校午餐自辦率高達九成，居六都之冠，透過學校營養師與廚師嚴格把關午餐菜單品質，確保學生吃得營養、健康又美味；學校午餐團隊廚藝競賽今年邁入第七屆，在專業團隊競賽外，再創「學校午餐親子料理競賽」，期望小手牽大手共同發揮創意，設計美味又營養的特色料理，用實際行動落實均衡飲食精神，從廚房開始培養孩子對飲食的參與及自信，強化正確且健康的飲食習慣。教育局長鄭新輝說，南市將「食育」列為第六育，創新全國推 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
永康創意設計園區開發計畫啟動 軍事意象轉化為親子互動公共空間
永康砲兵學校於114年10月30日遷移移師關廟新校區，宣告駐地超過一甲子的軍事基地任務圓滿完成，也象徵「永康創意設計園區」開發計畫啟動；為讓歷史與當代生活無縫接軌，公園設計強調材質、動線與形式呼應，以類似砲彈造型打造整體遊戲空間，發展滑梯、攀爬架等多元互動設施，將原沉重軍事意象轉化為親子互動的生活場景，除滿足兒童探索與冒險需求，也讓場域具高度識別性。市長黃偉哲表示，永康砲校不僅是國防體系的重要據點，更是永康人的集體記憶，多年來官兵除肩負保家衛國使命，也在地方防災與公益服務上留下深刻足跡，感謝軍方配合，讓市府推動區段徵收與土地開發計畫得以順利進行，也指示地政局詳細規劃，讓軍事基地順利轉化為兼具文化底蘊與創新精神的城市新地標，園區設計朝市民親近公共空間方向努力，實踐公共建設的 ...台灣新生報 ・ 15 小時前
遭爆拍到粿粿住王子家鐵證！徵信社62字證實不忍了：希望雙方獲得善解
粿粿和范姜彥豐結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」，如今週刊爆出粿粿已住進王子家，徵信社掌握到鐵證讓范姜彥豐心死、放棄協商。對此徵信社也回應了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 18 小時前
譚敦慈曝親戚20多歲就大腸癌「愛吃1食物」她絕不碰 醫：1級致癌物很多人天天吃！
大腸癌不再是中老年人的專利！台灣每年新增1.7萬名患者，年齡層更有明顯下降的趨勢。有「無毒教母」之稱的長庚醫院資深護理師譚敦慈就分享，自己一位表妹婿，20多歲時就確診大腸癌。他的日常飲食除了重油重鹹，健康2.0 ・ 1 小時前
王子生日文早埋伏筆！「第13張照」藏和粿粿定情日 網驚：太明目張膽
男星范姜彥豐29日爆料妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），投下震撼彈。就有網友發現，王子在今年慶生貼文中偷渡一張和粿粿雙人合照，直呼「早埋下伏筆」、「太明目張膽了吧！」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
范姜彥豐早想在金鐘獎爆料？ 傳因「粿粿苦勸」心軟收手
男星范姜彥豐於29日公開指控其妻子粿粿與好友王子（邱勝翊）有不倫戀情，並表示手中掌握證據，計畫採取法律行動，引發關注。隨後又有消息傳出，范姜彥豐本來打算在金鐘獎那天爆料此事，由於粿粿苦勸才沒有提前爆料。中天新聞網 ・ 1 小時前
爆王子粿粿美國團「還有一對沒爆」！天后闆妹再發聲：幾天後就有消息
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。網紅「天后闆妹」突然發文爆料「其實那群好友．還有一對沒有被爆……唉」，暗示偷吃風波還未結束，引起萬人留言議論，她再度發文表示「反正你們再等幾天就有消息了」。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
鄭麗文黨務布局2／鄭麗文點名他接總召 藍委心驚：不知要走回哪條中國路
國民黨新任主席鄭麗文持續布局黨務人事，並延攬藍委擔任黨中央要職，像是吳宗憲掌文傳會，鎖定牛煦庭擔任發言人，朝內造化政黨邁進。本刊掌握，鄭也曾探詢立法院黨團總召有無其他合適人選，惟鄭親中的兩岸路線，觸動黨內敏感神經，尤其掀起第一線民代焦慮，鄭未來與黨團如何互動，也成為黨內關注焦點。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 12 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 19 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子道歉聲明自稱「因為心疼才越線」 律師嗆爆：和人妻聊騷叫沒破壞家庭關係？
今日，男星范姜彥豐在社群平台公布9分鐘影片，公開控訴妻子粿粿和前棒棒堂成員「王子」打著好友的名義婚內出軌，甚至有身邊的知情人替他們隱瞞，不知情的也被2人利用作為掩護，「我的信任和真心被狠狠踐踏，最終成了戴著綠帽的小丑。當知道真相後，再回頭看過去一同玩樂時的...CTWANT ・ 1 天前
王子偷吃粿粿早露餡！網挖證據影片揭他「2障眼手法」全命中：太恐怖
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀。而有網友翻出過去王子談起戀愛觀，坦言從沒有單獨與女友外出，反而會利用「一群朋友出遊」來當障眼法，且都找圈內人，和偷吃粿粿的手法如出一輒，讓網友直呼：「太恐怖！」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 14 小時前