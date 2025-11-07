南臺灣女力齊聚臺東 體驗女子創意市集與星空影展

臺東縣政府將於8日下午2點到晚間8點，在生日蛋糕公園舉辦《女力開花 女孩野有事》活動，歡迎民眾前往參加。

為推動婦女權益與性別平權，展現跨縣市婦女館合作成果，臺東縣政府將於明(8)日下午2點到晚間8點，在生日蛋糕公園舉辦《女力開花 女孩野有事》活動，先由「五縣市女子市集」熱鬧登場，晚間6點接續「星空女子影展」，以藝術與影像共構的嘉年華形式，呈現南臺灣女性的多元風貌與地方能量。



婦女不僅是地方文化的重要推手，更是推動社會創新與永續發展的關鍵角色。臺東長期推動「女路計畫」與婦女培力行動，今年更與高雄、臺南、花蓮、屏東等縣市合作，透過女子市集展現跨縣市交流成果，象徵婦女從社區走向公共空間的力量。



市集活動以「女力開花 女孩野有事」為主題，邀集高雄等縣市與臺東五縣市超過30組女性團隊共同參與，現場攤位分為:「品味女子（女性品牌）」、「好食女子（特色美食）」、「藝想女子（文創藝術）」及「行動女子（公益攤位）」四大主題區，內容涵蓋手作工藝、在地飲食、創意品牌與公益行動，展現女性在生活與創業中的多元實踐。參與團隊包括小藍屋「L’amour Me」咖啡、關山「胭脂造咖」、花蓮「花好同行」、屏東「冰的喬查雅」及臺南「布藝圓夢」等品牌，攜手串連南台灣的創意與行動能量。



晚間6點「星空女子影展」將於草地上放映溫暖動人的家庭故事《萬歲家庭（A Long Way Home）》，此片榮獲2025臺灣國際女性影展「臺灣影評人協會推薦獎」及SDS-SHOW女子力獎（觀眾票選獎），縣府邀請民眾在微風與星光下席地而坐，感受影像的力量，與親友共度一場屬於女性的療癒之夜，為「她的主場」系列活動畫下溫暖句點。



社會處長陳淑蘭指出，「女子市集」不僅是一場展售活動，更是婦女培力與性別平等實踐的平臺。今年的館際合作不僅強化縣市之間的資源交流，也讓地方婦女創業、文化行動與性別議題相互呼應，展現南臺灣在推動性別平等上的多元樣貌。8日下午2點起開放免費入場，現場除攤位展售與手作體驗外，還有限量互動好禮，邀請大家一同感受屬於臺東的女力風景。更多活動資訊可洽臺東縣婦女福利服務中心（089-336367）或縣府社會處（089-345106）詢問。