南臺科大主辦知識經濟與全球化管理國際研討會 八國學者共議知識經濟與AI趨勢

南臺科大商管學院舉辦知識經濟與全球化管理國際研討會，各國學者專家出席，緊扣 AI 應用、ESG 實踐等前瞻議題進行討論。（記者李嘉祥翻攝）

南臺科技大學商管學院主辦的「2025第廿一屆知識經濟與全球化管理國際研討會（KEGM）」吸引300多位國內外學術菁英參與，為南部地區難得一見的商管領域學術盛會，其中還有多位國際姊妹校代表，包括法國巴黎第十二大學Dominique Maillard教授、德國康斯坦茲應用科學大學Christopher Passler教授、日本中央大學中村潤教授、印尼克拉巴特大學Elvis Sumanti教授、越南胡志明市經濟大學Ho Xuan Huong教授、日本白鷗大學高橋浩夫榮譽教授，以及正簽署姊妹校的墨西哥蒙特雷大學Julian Nevarez Montes教授等，齊聚探討全球供應鏈議題，凸顯研討會高度國際化。

此次研討會採公開徵稿方式，經過嚴謹篩選，共39篇優秀論文受邀發表；為期二天的議程中，研討主題緊扣當前商管領域最重要研究議題，包括永續發展與ESG實踐、人工智慧應用、組織轉型與創新、休閒與觀光管理以及學習與知識管理等；各項主題吸引學者及研究生與會，針對知識經濟時代下的管理挑戰進行深入研討。另也邀日本國際大學國際經營學研究科Wenkai Li教授於開幕典禮進行專題演講，針對時下熱門的國際貿易戰與全球供應鏈議題進行深度探討。

南臺科大表示，有鑑於國際化的重要性，近年來積極提高校園國際化程度，迄今共招收來自40多個不同國家、近600位國際學生就讀，並設有8個採全程英語授課的博、碩士班及大學部學位學程（如GMBA、國際商務學程）；每年除定期舉辦國際學術研討會，更選送博碩士生與大學部學生前往美、日、歐洲等地區姊妹校研修或修讀雙學位，展現學校推動國際化的決心，而國際化績效亦廣獲肯定。

南臺科大強調，舉辦KEGM國際研討會不僅促進學術交流，更為南部地區提供了與世界接軌、探討全球化管理趨勢的重要平台；未來學校會持續投入資源，擴大並深化國際學術交流工作，確保學生具備國際觀視野，並讓師生在國際知識的洪流中持續汲取最新能量，為臺灣產業發展培育更具全球競爭力的專業人才。