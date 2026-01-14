南臺科大休閒系以AI助力地方創生 勇奪高科盃遊程設計競賽第三名

南臺科大休閒系學生孫曉彤與王培驊榮獲「2025高科盃－遊程設計暨導覽競賽」第三名。（記者李嘉祥翻攝）

▲南臺科大休閒系學生孫曉彤與王培驊榮獲「2025高科盃－遊程設計暨導覽競賽」第三名。（記者李嘉祥翻攝）

國立高雄科技大學主辦的「遊程設計暨導覽競賽」自2021年創辦至今，已成為國內高中職及大專院校學子展現創意重要舞台；「2025高科盃－遊程設計暨導覽競賽」以「高雄地方創生 × AI智慧應用」為主題，吸引全國63支隊伍報名，經過激烈競爭，南臺科技大學休閒事業管理系學生孫曉彤與王培驊憑藉紮實企劃實力脫穎而出，勇奪第三名佳績。

廣告 廣告

南臺科大表示，此次競賽核心在於鼓勵青年學子走入高雄鄰里，發掘在地文化與產業特色，並運用生成式AI技術輔助遊程設計與導覽創作，提出兼具創意、市場潛力與永續價值的旅遊提案；該校獲獎團隊鎖定高雄「旗山」與「內門」兩大場域，深度貫徹「傳承與地方創生」精神，將情境遊戲、深度導覽與手作體驗巧妙融入遊程設計，並納入回饋社區的實際行動方案，達成地方創生、永續旅遊與社區共好之願景；團隊亦精準運用AI技術將創意構想視覺化與系統化，展現新世代對智慧觀光發展趨勢的高度敏銳度。

南臺科大指出，透過地方創生理念實踐，參賽團隊深入探尋高雄內門與旗山的文化底蘊－精湛竹編工藝、底蘊深厚香蕉產業、宋江陣文化與知名總鋪師飲食文化等，帶領大眾重新認識高雄內門與旗山的人文歷史風貌與地方產業；獲獎不僅展現休閒事業管理系學生卓越創新能力與實務整合力，更落實校方長期推動「學以致用」理念，將科技導入課程與專題實作的具體成效。

南臺科大強調，校方會持續支持學生參與科技應用與實務導向教學的競賽活動，培育兼具科技素養、專業知能、創新思維與ESG永續意識的優秀人才，持續落實社會責任，與在地產業共生共榮。