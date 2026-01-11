南臺科大休閒系橫掃台江盃遊程比賽 展現遊程設計實力勇奪全台前三名，其中「玩轉台江，Be Wonder！」隊伍榮獲全國冠軍。（記者李嘉祥攝）

南臺科技大學休閒事業管理系組隊參加由臺南市鹿耳社區發展協會主辦的「第十四屆全國台江盃遊程規劃比賽」，於全國多所大專校院39支隊伍激烈競爭中，憑藉深刻社會洞察與遊程設計實力一舉奪下全國冠軍、亞軍及季軍等多項大獎，展現實務整合、數位創意與社會關懷領先地位。

南臺科大表示，此屆競賽競爭激烈，吸引包括國立高雄餐旅大學、國立體育大學、國立暨南國際大學及朝陽科技大學等14所觀光名校參與；在多樣化評選標準下，南臺科大休閒系不僅參賽質量兼具，更在創意發想上展現出與地方社區深度連結的特質，整體表現獲得評審委員高度讚譽。

南臺科大指出，休閒系勇奪全國冠軍的隊伍「玩轉台江，Be Wonder！」團隊巧妙結合遊程景點，設計卡牌大富翁益智遊戲，讓遊程參與者與獨居長輩能共同互動、同樂，成功拉近世代距離，同時精心設計專屬鹿耳遊程 LOGO，整體作品兼具創意與溫度，深獲評審肯定；另南臺團隊以台江鹽業文化為核心設計環保手作體驗，邀請長輩參與實踐關懷在地與永續旅遊理念榮獲亞軍。

南臺科大「江岸有愛」以「時光說書」活動培養學生公益精神榮獲季軍；「台江漣漪．續訪鹿耳」則以親子文化體驗為核心，讓歷史文化向下扎根；另外，評審團也增設「特殊獎」，由南臺科大「台江風旅人」與「遇台江．信仰與潮的故事」獲得，肯定其對地方文化詮釋的創新表現。

南臺科大強調，此次競賽成果不僅展現休閒系學生創新能力、團隊合作精神與實務整合力，也讓更多人深入認識台江地區豐富的生態、人文與社區價值；未來會持續支持學生參與具公益性與實踐導向的競賽與活動，培育兼具專業能力、創新思維與社會責任感的優秀人才。