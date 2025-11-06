南臺科大攜手社區辦匯聚國際青年創新計畫 邀境外生深度體驗鹿耳門文化

南臺科大攜手南市安南區鹿耳門發展協會辦匯聚國際青年創新計畫，邀境外生走訪台江國家公園、划龍舟，深度體驗臺灣多元文化。（記者李嘉祥翻攝）

南臺科技大學以「實務導向 × 創新思維」為核心教育理念打造兼具國際視野與在地溫度的學習環境，並攜手臺南市安南區鹿耳門發展協會舉辦「2025匯聚國際青年創新計畫」，帶領來自工學院、智慧健康學院、墨西哥專班與華語中心的約150位境外學生，走訪台江國家公園，讓學生在親身參與中感受臺灣文化的多元與深厚。

南臺科大境外學生在地方耆老與導覽員帶領下參訪鹿耳門媽祖廟，了解廟宇建築與信仰文化，並親身參與「祭江祈福」儀式，體會鹿耳門地區自清代傳承的海洋信仰精神與臺灣人敬天愛海、感恩自然的生活態度，並分組參與龍舟體驗及競賽，同心划槳，在水花與笑聲中展現團隊默契與青春能量。

墨西哥專班學生分享首次參加這樣的活動，動手划龍舟後更能理解臺灣文化的精神與熱情。華語中心學生說，透過活動讓不僅學到中文，更學會欣賞臺灣的傳統與自然，每個體驗都覺得新鮮又有意義。

南臺科大校長黃能富表示，該校長期推動國際教育與在地連結，每年為境外學生規劃多項文化交流活動，讓來自世界各地的學生透過與臺灣本地學生的互動交流，深入認識並體驗臺灣多元而豐富的文化，並透過與地方組織的合作，帶領國際學生親身感受臺南獨特的歷史風貌與社區活力，深化對臺灣人文、歷史與生活文化的理解，並啟發青年世代對創新與永續發展議題的關注與思考。

黃能富校長指出，國際生深度體驗在地文化活動是學校是落實「在地即國際」教育願景的關鍵實踐，透過實務導向的文化體驗，讓國際學生能從課本走向場域，切身體會台灣人的海洋文化與在地人情；未來學校也會持續深化國際化發展的步伐，攜手地方政府與社區單位推動更多兼具教育價值與文化內涵的國際交流活動，培育兼具全球視野與在地關懷的未來人才。