南臺科大校友奪CWC啦啦隊世錦賽雙人組金牌 感謝母校社團啟發運動生涯

南臺科技大學畢業校友林宜慶與張庭瑜聯手摘下世錦賽啦啦隊雙人組金牌，且候補與指定保護人員均為南臺校友，展現傳承力量。（記者李嘉祥攝）

臺灣代表隊參加於日本舉行的「2025第12屆CWC啦啦隊世界錦標賽」，勇奪2金2銀2銅，其中「啦啦隊雙人組」金牌由南臺科技大學畢業校友林宜慶與張庭瑜聯手摘下，二名選手以優異技術與深厚的默契在國際舞台上展現「南臺精神」，於國際體育舞台再創佳績，為國爭光。

摘下啦啦隊雙人組金牌的兩位選手均出身自南臺科大體能性社團－「競技啦啦隊社」，林宜慶為機械工程系107級校友，張庭瑜則為工業管理與資訊系108級校友，大學時期均熱衷社團活動，不僅是校內外展演的常客，更在多項全國賽事中屢獲佳績；畢業後二人加入由南臺校友於2010年創立的「法老競技啦啦隊」社會隊，持之以恆深耕技術，並時常回母校與學弟妹切磋、傳承專業。

為挑戰世界巔峰，林宜慶與張庭瑜在中華民國啦啦隊總會協助下展開為期半年的密集訓練，從7月的動作穩定到11月提升技術難度並搭配音樂調整，每一環節都精益求精，台上一分鐘，背後是無數次的滾動式修正與高強度對練累積出的信任的默契；林宜慶與張庭瑜於決賽中，以高度穩定的流程與高難度技術動作獲得評審青睞，展現出完美的力與美，贏得全場喝采與金牌殊榮。

林宜慶與張庭瑜獲獎後感謝母校學務處課外活動組於社團輔導、資源及關懷上的不遺餘力，是啟發他們走向專業發展的關鍵動力，也期勉在校學弟妹勇敢朝目標邁進，帶著努力、不放棄初衷走出國際，在各自專業領域發光發熱。

南臺科大表示，二人能於世界賽中奪冠，證明南臺社團教育不僅豐富校園生活，更能啟發學生的專業潛能，奠定世界級運動生涯的基石；而值得一提的是，此次出征日本的團隊成員中包括候補與指定保護人員，全數皆為南臺畢業校友，也展現出南臺人深厚的情誼與強大的向心力。