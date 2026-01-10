南臺科大榮獲104大學品牌力雙獎 展現領航人才培育標竿實力

南臺科大於104品牌力調查中，產學力與國際力雙雙挺進全台前十強，校長黃能富代表領取地區領航獎與學制標竿獎。（記者李嘉祥翻攝）

▲南臺科大於104品牌力調查中，產學力與國際力雙雙挺進全台前十強，校長黃能富代表領取地區領航獎與學制標竿獎。（記者李嘉祥翻攝）

國內人力資源龍頭104人力銀行舉辦「2026年大學品牌力」頒獎典禮，南臺科技大學於全國123所大專校院激烈角逐中榮獲「地區領航獎」南部技專院校第三名、「學制標竿獎」私利技專院校第二名，另在總體品牌力排名中位居全台第33名；在12項關鍵指標評比中，「產學力」勇奪全台第7名、「國際力」全台第8名，南臺科大校長黃能富特代表出席領獎，向產業界宣告南臺領航人才培育的標竿實力。

廣告 廣告

南臺科大表示，工學院、商管學院、數位設計學院、人文社會學院及智慧健康學院等五大領域交織出強大的辦學能量。工學院在永續技術上表現傑出；商管學院身為全台通過 AACSB 國際認證的典範，其 EMBA 校友更連續 11 年產出「百大 MVP 經理人」；數位設計學院八度蟬聯「放視大賞最佳學校」並於金犢獎奪得三連霸；人社學院與智慧健康學院則在社會洞察與智慧醫療轉型上展現深刻影響力；五院共榮不僅構築南臺紮實辦學口碑，更成為實踐「AI 起航 南臺領航」願景最堅實的核心引擎。

南臺科大指出，該校長年深耕教學品質，成果屢獲肯定，根據104人力銀行大數據分析，南臺於全國大學評比中，「產學力」擠進全台第7名，展現出強大的產業鏈結與技術研發動能；「國際力」則位居全台第8名，彰顯校內商管學院蟬聯「AACSB 國際商管認證」及工學院全數通過「IEET 工程教育認證」的全球接軌成效；另也多次被遠見雜誌評選為「企業最愛私立科大全國第一」。

南臺科大強調，校方落實「產業出題、學生作題」的精神，將學研能量轉化為產業推廣實力，這高度社會責任的人才培育模式，讓南臺校友展現出最強的職場「即戰力」；此次榮獲「地區領航獎」南部技專校院第三名與「學制標竿獎」私立技專校院第二名，兩個獎項均位居南部私立科技大學之冠，締造「雙料第一」卓越佳績，體現校方長期深耕南台灣產業聚落的成效。

黃能富校長表示，面對 AI 時代競爭，南臺致力於培育具備 AI 應用能力與人文關懷的「永續活才」，104大學品牌力肯定證明南臺科大於轉型「實作型 AI 科技大學」的道路上已具備深厚口碑；未來學校會持續扮演產學接軌的關鍵角色，將職涯探索中的焦慮轉化為持續精進的動力，為社會傳遞正向能量。