南臺科大機械工程系碩師班學生榮獲中技社大獎 以USR實作淬煉永續工程人才

南臺科大機械系陳宥任老師肯定學生陳楷勳、楊子萱、陳暐翰以卓越技術研發與創新思維榮獲中技社科技獎學金暨AI創意競賽創意獎學金個人組與團體組肯定。（記者李嘉祥翻攝）

▲南臺科大機械系陳宥任老師肯定學生陳楷勳、楊子萱、陳暐翰以卓越技術研發與創新思維榮獲中技社科技獎學金暨AI創意競賽創意獎學金個人組與團體組肯定。（記者李嘉祥翻攝）

南臺科技大學推動永續與工程人才培育再獲肯定，南臺科大機械工程系碩士班學生憑藉卓越的技術研發與創新思維，於財團法人中技社主辦的「中技社科技獎學金暨AI創意競賽」眾多頂尖校系中脫穎而出，碩士班學生陳楷勳、陳暐翰及楊子萱以「風光捕霧蓄水裝置」與「魚塭水質監控遙控船」兩項兼具實用價值與永續精神的研發成果榮獲「創意獎學金」個人組與團體組肯定，共計獲頒獎金30萬元，彰顯學校實務教學、永續技術研發及跨域人才培育的深厚底蘊。

廣告 廣告

南臺科大表示，獲獎作品源於學生長期參與學校「藏碳蘊漁：古都漁鄉之綠電創能與數智雙生跨界整合淨零永續行動計畫」USR 計畫，在計畫主持人機械工程系陳宥任老師之指導下，學生秉持問題導向與專題實作精神，將場域現況需求轉化為具應用潛力的技術方案，累積深厚工程設計與系統整合實力；校內創新創業育成中心亦提供全方位的輔導資源，從提案培力、跨域整合到獎項申請全程支持，強化作品成熟度與團隊執行力，最終以具社會價值之研發作品在競賽中奪得佳績。

南臺科大進一步說明，機械工程系碩士班學生陳楷勳研發的「風光捕霧蓄水裝置」摘下個人組創意獎學金，該裝置專為乾旱及偏遠地區設計，具備高度環境適應性，巧妙整合風能、太陽能與捕霧技術，能將大氣中的霧氣高效轉化為民生用水，為資源匱乏地區提供穩定的蓄水解方；團體組則由陳暐翰、楊子萱開發的「魚塭水質監控遙控船」獲得肯定，該船體搭載多項感測設備，讓養殖戶能即時掌握魚塭水質變化，大幅提升管理效率與風險應變能力，以科技守護漁民心血。兩項作品皆以實際場域需求出發並緊扣聯合國永續發展目標（SDGs），展現工學院學子將工程專業知識化為社會貢獻的實踐力。

南臺機械工程系指導老師陳宥任指出，學生獲獎關鍵在於長期累積的場域實作經驗與反覆驗證學習歷程，透過藏碳蘊漁USR計畫，將學習場景從課堂延伸至真實環境，學生必須面對真實環境條件與在地需求，將課堂所學的工程技術轉化為可落地的系統裝置，體現工程教育以問題為本、以實作為核心教育本質。

南臺科技大學校長黃能富強調，獲獎不僅肯定學生研發韌性，更是學校長期推動USR計畫深耕場域與實作導向課程的豐碩成果；南臺以社會責任為核心，建構從「跨域學習、場域實作」到「創新孵化」的完整培育體系，未來將引領學生在真實場域中淬煉專業實力，培養具備專業技術與永續視野的跨領域人才，落實「以技術回應社會需求、以教育實踐永續發展」辦學願景。